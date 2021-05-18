Bu da oldu... Tehlikesine rağmen turist akınına uğramıştı! Satışa çıktı

İzlanda'nın son patlayan Fagradalsfjall yanardağı satışa çıktı. Son günlerde dikkatleri üzerine çeken İzlanda’nın güneybatısında yer alan Fagradalsfjall Yanardağı, mart ayında 800 yıl sonra lav püskürtmüştü.

Çok sayıda kişinin yanardağı izlemek için gittiği bölgede lav üzerinde sosis pişirenler ve çevresinde voleybol oynayanlar görülmüştü. Turistlerin akın ettiği yanardağ bu kez satışıyla gündemde.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Natureworldnews'un İzlanda basınından derlediği habere göre bölge 20 kişilik toprak sahipleri birliğine ait özel bir arazide yer alıyor. Gelen tekliflerin değerlendirildiği arazinin satışıyla arazi sahiplerine ait dernek başkanı ilgileniyor.

Arazi sahipleri birliğinin başkanı Sigurður Guðjón Gíslason birkaç teklif aldıklarını belirtirken, doğru fiyata satmaya hazır olduklarını ifade etti.

YENİ TURİSTİK CAZİBE

Bölge, piknikçilerin, turistlerin, yürüyüş yapanların ve hatta voleybol oynayanların bile uğrak noktası haline geldi.

Gislason, patlama başladığından bu yana arazi satın alma ilgisinin başladığını teyit ederek, olası alıcıların turizm potansiyelinden yararlanmakla ilgilenebileceğini öne sürdü.

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