Bu da ‘kripto para’ şebekesi

Haberin Devamı

30 bine yakın kişiden 1 milyar liraya yakın para toplanan Bitrota’da yaşanan vurgunu Hürriyet geçen hafta gündeme getirdi. Saadet zinciri sistemi ile işleyen Bitrota’nın Bursa’da bulunan 15 mağduru adına avukat Çetinkaya suç duyurusunda bulundu. Av. Çetinkaya, Bitrota’nın kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.’nün piyasayı dolandırdığını ifade ederek, “Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusunda bulunmuştuk. Yaptığımız araştırmalarda aynı isimlerin piyasaya sürekli farklı isimlerde kripto para sürdüklerini gördük. İnsanların güvenmedikleri borsalara para yatırmamalarını istiyoruz” dedi. Çetinkaya, kripto para vurgunu yapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin bu durum karşısında üzüldüklerini kaydetti.

YENİ İSİMLER BULUNDU

Haberin Devamı

Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, “Kenan A. ve Hasan Ö.’nün ortak olduğu borsada 2019 yılında Mydex diye bir kripto para yayınlandı. O paranın sahipleri hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Kenan A. kendi borsasında iki farklı isimde kripto para yayınlıyor. Bunun dışından Bitrota borsasında işlem gören ve ponzi coin dediğimiz yani yüzde 30’dan yüzde 45’e kadar kazanç vaat eden coinler var. Mpax, Mydexchin, Talent, Rota bunların tamamı bu coinlerden...” diye konuştu.

Av. Çetinkaya, söz konusu coinler üzerinden para toplayan kişilere yönelik ise şu bilgileri verdi: “Aslında aralarındaki bağlantı şu şekilde; Taner Y.’nin Mydexchin isimli kripto parası ilk olarak Bitrota’da yayınlanıyor. Bitrota, Kenan A. ve Hasan Ö.’ye ait. Aynı zamanda Mydexchin’in reklâm yüzü de bizim Erkan A. adıyla bildiğimiz Eren D... Erkan A. Mydexchin’de 2 bin kişilik bir liste oluşturup onunla birlikte Mpax’a geçiyor. Ama aslında bunların asıl olayı Taner Y... Mydexchin’i batırdığında yani dolandırıcılığı ortaya çıktığında Bitrota’da başka bir kripto para ortaya çıkıyor. Bitrota’da sıkıntı çıktığında Mpax devreye giriyor. Mpax davalık oldu şimdi ortaya yeni kripto paralar çıktı. Yani bu adamlar sürekli olarak çete ve organizasyon dahilinde ponzi coin sistemiyle çalışıyorlar.”