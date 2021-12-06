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Bu da ‘kripto para’ şebekesi

#Kripto Para#Dolandırıcılık#Ponzi
Bu da ‘kripto para’ şebekesi

Kripto para borsası Bitrota üzerinden binlerce kişiyi dolandırıcılık ile ilgili bir suç duyurusu da Bursa’da yapıldı. Bir kısım mağdurun avukatı Tuğba Çetinkaya, bir çok kişiyi dolandıran kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Avukat Çetinkaya, hazırladığı şema ile de şebekenin işleyişini anlattı.

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30 bine yakın kişiden 1 milyar liraya yakın para toplanan Bitrota’da yaşanan vurgunu Hürriyet geçen hafta gündeme getirdi. Saadet zinciri sistemi ile işleyen Bitrota’nın Bursa’da bulunan 15 mağduru adına avukat Çetinkaya suç duyurusunda bulundu. Av. Çetinkaya, Bitrota’nın kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.’nün piyasayı dolandırdığını ifade ederek, “Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusunda bulunmuştuk. Yaptığımız araştırmalarda aynı isimlerin piyasaya sürekli farklı isimlerde kripto para sürdüklerini gördük. İnsanların güvenmedikleri borsalara para yatırmamalarını istiyoruz” dedi. Çetinkaya, kripto para vurgunu yapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin bu durum karşısında üzüldüklerini kaydetti.

YENİ İSİMLER BULUNDU

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Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, “Kenan A. ve Hasan Ö.’nün ortak olduğu borsada 2019 yılında Mydex diye bir kripto para yayınlandı. O paranın sahipleri hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Kenan A. kendi borsasında iki farklı isimde kripto para yayınlıyor. Bunun dışından Bitrota borsasında işlem gören ve ponzi coin dediğimiz yani yüzde 30’dan yüzde 45’e kadar kazanç vaat eden coinler var. Mpax, Mydexchin, Talent, Rota bunların tamamı bu coinlerden...” diye konuştu.

Av. Çetinkaya, söz konusu coinler üzerinden para toplayan kişilere yönelik ise şu bilgileri verdi: “Aslında aralarındaki bağlantı şu şekilde; Taner Y.’nin Mydexchin isimli kripto parası ilk olarak Bitrota’da yayınlanıyor. Bitrota, Kenan A. ve Hasan Ö.’ye ait. Aynı zamanda Mydexchin’in reklâm yüzü de bizim Erkan A. adıyla bildiğimiz Eren D... Erkan A. Mydexchin’de 2 bin kişilik bir liste oluşturup onunla birlikte Mpax’a geçiyor. Ama aslında bunların asıl olayı Taner Y... Mydexchin’i batırdığında yani dolandırıcılığı ortaya çıktığında Bitrota’da başka bir kripto para ortaya çıkıyor. Bitrota’da sıkıntı çıktığında Mpax devreye giriyor. Mpax davalık oldu şimdi ortaya yeni kripto paralar çıktı. Yani bu adamlar sürekli olarak çete ve organizasyon dahilinde ponzi coin sistemiyle çalışıyorlar.”

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#Kripto Para#Dolandırıcılık#Ponzi

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