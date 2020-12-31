‘Bu bir konfor projesi’

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Çanakkale Köprüsü’nün şantiyesini gazetecilere açtı. Bir grup gazeteciyle köprünün 318 metrelik kulesine çıkan Özdemir, projeyle ilgili eleştirilere ise “İyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Takdir bekliyoruz. 7-24 bu projeye çalışıyoruz. Bu proje, maddi-manevi fedakarlık projesi” dedi.

O ZAMAN HAVAALANLARI DA YAPILMASIN

Özdemir, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü Projesi’nin şantiyesinde, projenin yüklenicilerinden Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu’yla soruları yanıtladı. Köprü için verilen günlük 45 bin araç garantisine değinen Özdemir, şunları söyledi:

“Feribota bağlı geçişler çok konforsuz. (‘Feribot vardı, ne gerek var’ eleştirilerine) O zaman havaalanları da yapılmasın. Otobüsle nasılsa her yere giriliyor. Konforlu bir geçişten bahsediyoruz. Mesela biz Sabiha Gökçen’i aldığımızda 2.7 milyon yolcusu vardı. Önce 3.3 milyona, sonra 23 milyona çıktı. Altyapı yatırımlarında önce altyapı yapılıyor, sonra insanlar kullanmaya başlıyor. Çanakkale Köprüsü’nün yapılması bir devlet kararı ama bakın Avrupa’dan gelen transit geçişe alternatif olacak. Şu anki pazara bakmak çok doğru değil, bu proje kendi pazarını oluşturacak.”

100 YILLIK ÖMÜRLÜ PROJE

Çanakkale Köprüsü’ne tahminlerinin ötesinde bir yatırım yaptıklarını belirten Özdemir, “Bu kalemi ‘100 lira yapacağım’ diye yola çıkıyorsunuz. 120 liraya yaptığınızda zarardasınız. Fiyatında bitirme ve zamanında bitirme yönünde yap-işlet-devretlerde yatırımcılar risk alıyor. Şu anda en büyük risk zamanında bitirmek. Bir kere araç garantisi, işletmeye alınınca yani, 18 Mart 2022’de başlayacak. 12 yıllık bir işletme süresi olacak. Bunun sonunda kar küreme makineleri dahil, tesisler dahil hepsini ilk günkü gibi bakımı yapılmış bir şekilde teslim edeceğiz. 100 yıllık ömrü olan bir köprüyü 12 yıl sonra vereceğiz” dedi.

DÜNYADA DAHA ÇOK TAKDİR EDİLİYORUZ

Türk müteahhitler olarak dünyada daha çok takdir edildiklerini söyleyen Özdemir, “Biz 16 ülkede çalışıyoruz. Yapı Merkezi 9 ülkede. Türk müteahhitler, kendi ekiplerini götürdüğünde çok başarılı oluyor. Şimdi de bu projeyle yatıp kalkıyoruz. 7-24 bu projedeyiz. Gerçekten 7-24 çalışıyoruz. Altyapı işleri, esasında kamu yararı gözeten işler” ifadelerini kullandı.

MADDİ MANEVİ FEDAKARLIK YAPIYORUZ

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Çanakkale Köprüsü için ‘Bu proje bizim için fedakarlık projesi. Para kazanmıyoruz. Şirketin çok büyük imkanlarını bağlıyoruz” derken, sözü devralan Ebru Özdemir ise “Biz reputasyonumuzu bağladık. İki Koreli, İki Türk ortak birlikte çalışıyoruz. Maddi manevi fedekarlık projesi. Mesela Sabiha Gökçen’i yapıyorsun, İskenderun Limanı’nı yapıyorsun. Oradan ihracat yapmaya başlıyorlar. Buna tanıklık ediyorsun. Biz bu hikâyelerin içinde olmayı seviyoruz” diye konuştu. “Çanakkale Projesi’nden zarar eder misiniz?” sorusuna ise Arıoğlu, “Ucunu başına kavuşturacağımızı düşünüyoruz. Dolar yatay olursa kazanabiliriz” yanıtını verdi.

2022’DE AÇILACAK

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü inşaatı işini Daelim (Güney Kore), Limak (Türkiye), SK Engineering&Construction Co. Ltd. (Güney Kore) ve Yapı Merkezi (Türkiye) oluşan bir konsorsiyum yürütüyor. Proje için sağlanan 2.2 milyar Euroluk kredinin yüzde 70’i yabancı banka ve finans kuruluşlarından temin edildi. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma kulesi unvanına sahip olacak. Deniz seviyesinden 318 metre kule yüksekliği ise Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek. Köprüdeki kulelerin en ucunda, Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Projenin 2022 yılı mart ayında açılması hedefleniyor.