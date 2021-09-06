Bu ay sonu bir ülke daha başlıyor

Bazı ülkelerde aşı sertifikası uygulaması birçok alanda hayata geçirilirken İngiltere'de de tartışmalar devam ediyor. Aşılama programından sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, 18 yaşından büyüklerin tümüne iki doz aşının Eylül ayı sonunda tamamlanmış olacağını, bu nedenle kalabalık kitlelerin gittiği kapalı mekanlarda aşı sertifikası uygulamasına başlamak için doğru vakit olduğunu söyledi.

Ancak işletme sahipleri ve bazı milletvekilleri, "aşı pasaportu" olarak da adlandırılan ve iki doz Covid aşısı olunduğunu kanıtlayan belge sunma zorunluluğunu eleştirdi. Zahawi ise ekonominin açık kalmasının yolunun buradan geçtiğini savundu. BBC'nin Andrew Marr Show programına konuşan Zahawi, "Bu sektörleri açık tutmanın yolu, bana göre, sektörle çalışmaktan geçiyor" dedi. Yetkili, "Özellikle kalabalık grupların olduğu kapalı ortamlarda virüsün zirve yapma ve yayılma eğiliminde olduğunu biliyoruz" dedi.

50 YAŞ ÜZERİNE 3. DOZ

Zahawi ayrıca hükümetin, tüm 50 yaş üzeri kişiler de dahil olmak üzere risk altındaki gruplara üçüncü doz takviye aşısına da bu ay içinde onay verilebileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı, İngiltere baş sağlık danışmanının önermesi halinde, 12-15 yaşındaki çocuklara da aşı yapılmasının "kesinlikle doğru olacağını" ifade etti.

İngiltere'de hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), 12-15 yaş arası "sağlıklı çocukların" aşılamaya dahil edilmemesi yönünde tavsiye vermişti. JCVI ayrıca 30 milyondan fazla insana üçüncü takviye doz tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 5 Eylül'de 37 bini aşkın yeni vaka tespit edildi, 68 kişi hayatını kaybetti. Son bir haftadaki toplam vaka sayısı 249 bini geçti, can kaybı ise 792 oldu. Birinci doz aşı olanların sayısı 48 milyonu, ikinci doz aşı sayısı ise 43 milyonu aştı. 16 yaş üzeri nüfusun yüzde 88,8'i ilk doz aşıyı, yüzde 79,8'i ise ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

'SEKTÖRE ZARAR VERİR'

Zahawi, aşı sertifikası uygulamasına, geçen ay açılan stadyumlarda Premier Lig futbol kulüplerinin taraftarlardan aşı olduklarına dair belge istemesi uygulamasını örnek gösterdi. Ancak sadece az sayıdaki kulüp, stadyuma girişte zorunlu şart olarak Covid-19 kontrolleri yaptı.

Gece kulüpleri derneği, aşı pasaportu uygulamasının "sektöre zarar vereceği" ve birçok davaya konu olabileceği uyarısında bulundu. Bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri ile Liberal Demokrat Parti lideri de aşı kartını "ayrımcılık yaratan, uygulanamaz ve pahalı" bir uygulama olarak niteledi.

İskoçya da gece kulüpleri ve birçok kitlesel etkinlikler için aşı sertifikası uygulamasına bu ay başlanacağını duyurmuştu. Galler bu yönde planlarının olmadığını belirtirken, Kuzey İrlanda henüz açıklama yapmadı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın