BTT nedir? Bittorent Coin yükselişi ile gündemde

BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi.

BitTorrent belirteci, Tron blok zincirindeki bir TRC-10 belirtecidir . BTT belirteci , mevcut BitTorrent ağında ağ oluşturma, bant genişliği ve depolama kaynakları için belirteç tabanlı bir ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır. Örneğin, ağ katılımcılarının "bant genişliği ve depolama paylaşımının değerini yakalaması" için bir yol sağlamaya çalışır.

BTT tarafından desteklenen merkezi olmayan uygulamalar arasında BitTorrent Hızı , BitTorrent Dosya Sistemi , DLive bulunur ve diğerleri belirteci desteklemeyi planlamaktadır.

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