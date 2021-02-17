BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: Milli Uzay Hamlesi’ne GUHEM güç katacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM), Türkiye’nin uzay ve havacılık yolculuğuna önemli bir katkı sağladığını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ atılımıyla kendi hedefleri, imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda yeni bir dönüşüm hamlesi başlattığını söyledi. BTSO’da göreve başladıkları 2013 yılından itibaren Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle bütünleşen projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Başkan Burkay, “Özellikle otomotiv ve makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yeteneklerini uzay, havacılık, savunma, nano teknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeyi hedefledik. BTSO çatısı altında kümelenme modeliyle bir araya gelen firmalarımız, ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, TAİ ve TEİ gibi savunma sanayinin en önemli kuruluşları için alt sistem üreticileri ve tedarikçileri haline geldi” dedi.

YENİ BİR MİSYON

GUHEM’in Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret eden Burkay, “Bizleri yüksek teknolojili üretim ve sanayideki dönüşüm hedeflerimize taşıyacak temel dinamiklerden biri de özgüveni yüksek gençlerimizle hayallerdeki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturmaktır. Oda olarak 2013 yılında ortaya koyduğumuz hedef ve vizyonla Bursamız için bir hayali daha gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK’ın işbirliğiyle kentimize kazandırdığımız GUHEM, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda uzay ve havacılık yolculuğunda Bursa’ya yeni bir misyon yüklemektedir” diye konuştu.

GÜÇLÜ KONUM

GUHEM’in kurulduğu 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Burkay, GUHEM’in Türkiye’nin ‘Gökmen’i olmayı hayal eden çocuk ve genç nesle ufuk kazandıracağını ifade eden Burkay, “Hayalleri büyük olanın geleceği de büyük olacaktır. GUHEM gibi yeni nesillerin ufkunu açan merkezlerimizle birlikte üretken zihinlerimizin kabiliyeti ve teknolojideki dönüşüm hamlemiz, Bursa’mızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir konuma yükseltecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez tanıtılan ülkemizin uzay politikaları ülkemizin uzay alanında gelecek hedeflerine yeni bir vizyon kazandıracaktır. GUHEM de Milli Uzay Programı’nın stratejileri ve hedeflerine güç katacaktır.”

‘AVRUPA’NIN EN İYİSİ’

GUHEM’in, 13 bin 500 metrekare alanda kurulduğunu kaydeden İbrahim Burkay, “Tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile birbirinden farklı uygulamaların yer aldığı GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunuyor. ‘Uzay Katı’ olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuyor. 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Property Awards 2019) ‘Kamusal Yapılar’ kategorisinde ödül alan merkez, Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezinden biri olarak hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.