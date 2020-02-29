BTK’ya ‘iş makinesi takip sistemini erteleyin’ talebi

Makine ticareti ve üretimi yapan firmalar, Türkiye’de yeterli altyapının henüz hazır olmadığı gerekçesiyle kararın ertelenmesi talebiyle Bilgi Teknolojileri Kurulu’na (BTK) başvurdu.

YERLİLİK ŞARTI GELMİŞTİ

BTK, 12 Şubat 2019 tarihinde aldığı kararla, “milli güvenlik” gerekçesiyle Uzaktan Programlanabilir SIM Teknolojilerine (eSIM) sahip cihazların, sadece yerli SIM kartlarıyla kullanılması şartını getirmişti. Bu kapsamda, üretilen verinin Türkiye’de kalması için sunucu, veri merkezi ve yazılım gibi tüm sistemlerin GSMA (Mobil Operatörler Birliği) standartlarına uygun olarak 29 Şubat 2020 tarihine kadar Türkiye’de kurulması kararlaştırıldı.

100 BİN MAKİNE ETKİLENECEK

İşletmecilere tanınan süre bugün dolarken, makine ticareti ve üretimi yapan firmalar, yeterli altyapının henüz hazır olmadığı gerekçesiyle BTK’ya erteleme başvurusunda bulundu. Bu konuda yeterli imkân ve altyapı oluşana kadar ek süre verilmesini talep eden üreticiler, havaalanı, baraj, köprü gibi stratejik öneme sahip alt ve üst yapı projelerinde çalışan makinelerin verimliliğine dikkat çekti. eSIM kartlı makine ve ekipmanlar, karbon salınımı ve yakıt tüketiminin azaltılmasını sağlarken erteleme olmaması durumunda yaklaşık 100 bin kadar makine ve ekipmanın düzenlemeden etkileneceği hesaplandı.