BTK'dan milli 5G çıkışı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), pandemi sürecinin internet ağ trafiğinde talep artışına sebep olduğunu, eğlence ve internet uygulamalarına olan talebin şebeke altyapısını yetersiz bıraktığını belirtti. TBMM Dilekçe Komisyonu’na, “Sağlığa zararlı olması nedeniyle 5G teknolojisinin ülkeye gelmesinin engellenmesi” talebiyle 1999 kişiye ait 52 dilekçe gönderildi. Dilekçeleri işleme alan Komisyon konuyu BTK Başkanlığı’na sordu. BTK, geniş bir bilgilendirme notuyla 5G kapsamında yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

ÖNEMİ ANLAŞILDI

“Kurumumuz tarafından ‘5G ve Dikey Sektörler Raporu’ yayımlanmıştır. Pandemi sürecinde okullarda uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması, çoğu işyerinin çevrimiçi uzaktan çalışması ve evde geçirilen zamanda artış yaşanması beraberinde internet ağ trafiğinde talep artışına sebep oldu. Sabit altyapının ve mobil şebekelerin hız ve kapasite açısından son kullanıcıların taleplerini kesintisiz karşılayabilmesinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son kullanıcılar daha düşük gecikme ve yüksek hız ihtiyaç ve taleplerini ortaya koymaktadır. Ayrıca tüketiciler tarafından eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır. Örneğin; uzaktan ameliyat, otonom sürüş ve milyarlarca bağlı nesneden bahsedildiğinde güvenilir ultra düşük gecikmelere gereksinim duyulmakta ve mevcut 4G şebekeleri yetersiz kalmaktadır.

MOBİLDE ARTIŞLAR OLACAK

2019 son çeyreğine göre mobil abone sayıları 2G için 1.8 milyon, 3G için 4.8 milyon, 4.5G için 74.2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de akıllı telefon sayısı 2018 yılı sonunda 61.4 milyon iken bu sayı 2019 yılında yüzde 11.3 artarak 68.3 milyona ulaşmıştır. Küresel mobil sektörü son yıllarda 5G teknolojisine odaklanmıştır. 5G’nin yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, daha fazla veri kapasitesi unsurları ile enerji, otomotiv, sağlık, enerji, kentleşme, tarım ve eğlence gibi endüstrilerde ciddi değişimlerin yaşanmasına olanak sağlaması beklenmektedir. Özel cerrahi işlemlerden, otonom araçlara kadar 5G, bu sektörlerin tümünde birkaç adım daha ilerlemeyi vadetmekte. 5G’nin tamamen mobil ve bağlantılı bir topluma olanak sağlaması ve sosyo-ekonomik dönüşümleri desteklemesi beklenmekte.”

130 ÜRETİCİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

130’dan fazla Türk üreticinin bir araya gelmesi ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin kurulduğunu aktaran BTK, şu ifadelere yer verdi: “HTK üyesi firmalar farklı projeler kapsamında 5G ve ötesi teknolojilere geçişte mobil işletmecilerin ihtiyaç duyacağı donanım ve yazılım ürünlerini yerli ve milli imkanlar ile üretebilmek için çalışmalarına devam etmektedir. HTK üyesi firmaların yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından finansal destek sağlanan ‘Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ ile, 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G İş-Destek (OSS) yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde 5G teknolojisine yönelik halihazırda işletmeciler tarafından bir takım test ve deneme faaliyetleri yürütülmektedir.”

BEYAZ KİTAP YOL HARİTASI OLDU

Yeni nesil haberleşme sistemlerinde yer alacak yerli, milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesini sağlamak amacıyla Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu’nun kurulduğu belirtilen BTK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Böylece 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinde ülkemiz için yol haritalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 5GTR Forum Çalışma Grupları tarafından bu doğrultuda Beyaz Kitap hazırlanmıştır. Beyaz Kitap çok sayıda proje üretilmesi için bir kılavuz niteliğindedir. 5G Vadisi Açık Test Sahası (5G VATS) protokolü ile ise 5G test platformları üzerinde denemeler yapılması amacıyla test altyapısının kurulmasının sağlanması amaçlanmıştır.”

39 ARAŞTIRMACI ÖĞRENCİ DESTEKLENİYOR

Bu konuda çalışan araştırmacıların desteklendiği belirtilirken “5G Vadisi Açık Test Sahası faaliyetleri kapsamında 5G ve Ötesi konularında ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak üzere 5G Vadisi tarafları olan BTK, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversiteleri, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone işbirliği ile ‘5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı’ uygulamaya geçirilmiştir. 5G ve Ötesi konularda Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ’de yüksek lisans ve doktorasını yapan 39 araştırmacı öğrenci mobil işletmeciler tarafından desteklenmekte” denildi.