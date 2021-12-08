BTK işçilerine 2022 yılında %20 ila 70 arasında zam

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Karaismailoğlu, bu protokolle, BTK bünyesinde hizmet veren işçilerin ücret ve sosyal haklarının iyileştirileceğini belirterek, “Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” diye konuştu.

Karaismailoğlu, ulaşımın her modunda olduğu gibi iletişim ve bilişim sektöründeki gelişimde de 2003 yılından itibaren büyük ivme kazanıldığına dikkat çekerek, şöyle dedi: “2020’de yüzde 16 olan bilişim sektörünün büyüme oranının, 2021’in ilk yarısında yüzde 19’a ulaşmasıyla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Fiber hat uzunluğumuz, 445 bin kilometreyi aştı. 20 bin olan genişbant abone sayısı 86 milyona ulaştı. Abone yoğunluğumuz sabitte yüzde 21, mobilde yüzde 82’dir. Mobil abone sayısı 85 milyona ulaştı ve abonelerin yüzde 93’ü 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 artış gösterdi. Bilişim alanındaki hedefimiz de çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil, yön veren ülke olmak istiyoruz. Özellikle 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız.”

15 BİN ‘KORSANA’ CEZA

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Bakan Karaismailoğlu, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın Meclis Başkanlığı’na verdiği önergeye de cevap verdi. Bakan Karaismailoğlu, Yalım’ın sorularını şöyle yanıtladı: “İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) ile söz konusu taksileri kullanan şoförlere ait Toplu Ulaşım Şoför Kartı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. Bununla birlikte; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce korsan taşımacılığın önlenmesi hususunda İstanbul il genelinde binek otomobillere yönelik yapılan denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine istinaden 2020 ve 2021 (Ocak-Ekim) yıllarında toplam 14 bin 875 adet cezai işlem uygulanmıştır.”