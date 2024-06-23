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BtcTurk: Siber saldırıya uğradık

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#Btcturk#Siber Saldırı#Kripto Para
BtcTurk: Siber saldırıya uğradık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 07:00

YERLİ kripto para Borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi.

SOĞUK CÜZDANLAR GÜVENDE

“Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarların çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir.”

İŞLEMLER DURDURULDU

Konuya dair detaylı araştırmaları yürüttüklerini vurgulayan Btc Türk açıklamasını, “Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır.Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz” şeklinde sürdürdü.

 

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#Btcturk#Siber Saldırı#Kripto Para

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