MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBrüksel'de toplu taşıma grevi
GeriEkonomi Brüksel'de toplu taşıma grevi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Brüksel'de toplu taşıma grevi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brüksel'de toplu taşıma grevi
Abone Olgoogle-news

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplu taşıma sektöründe çalışanların greve gitmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine Brüksel'in toplu taşıma sisteminde çalışanlar 1 günlük grev başlattı. Toplu ulaşımı önemli ölçüde etkileyen grev nedeniyle şehirde pek çok metro, otobüs ve tramvay hatlarında seferler yapılmadı.

Seferlerin devam ettiği hatlarda ise sınırlı biçimde hizmet sunulması ve yoğun yağmur, vatandaşların ulaşım imkanlarını sınırlandırdı. Grev nedeniyle az sayıda yapılan seferleri kullanmak zorunda kalan pek çok vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen toplu ulaşımda sosyal mesafe uygulanamamasından şikayetçi oldu.

Vatandaşların işe gitmek için özel araçlarını kullanması da şehir içi trafikte sıkışıklığa neden oldu. Sendikalar, emeklilik, işsizlik ve sağlık ödeneklerinin artırılmasını, emeklilik maaşlarının da aylık en az 1.500 avroya çıkartılmasını talep ediyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle