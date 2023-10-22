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Brüksel’de 'Küresel Geçit Forumu'... Bakan Uraloğlu, zirvede Kalkınma Yolu Projesi'ni anlatacak

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Abdulkadir Uraloğlu#Brüksel
Brüksel’de Küresel Geçit Forumu... Bakan Uraloğlu, zirvede Kalkınma Yolu Projesini anlatacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 12:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-25 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek Küresel Geçit Forumu’na ve forum kapsamında düzenlenen Ulaştırma Koridorları Paneli’ne katılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışı temaslarına devam ediyor. Daha önce Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak ve Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek Kalkınma Yolu Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ve Iraklı Bakanlar ile bir araya gelen Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte 24-25 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunacak. İlk olarak Avrupa Birliği (AB) Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile bir araya gelecek olan Uraloğlu, ardından AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Uraloğlu, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından katılımcı ülkeler arasında; demiryolu, karayolu, havayolu, liman ve lojistik hizmetlerin iyileştirilerek sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenecek Küresel Geçit Forumu’na katılacak.

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AB firmalarının üst düzey temsilcilerinin de katılacağı forumda; Zirvede Yeşil Enerji, Eğitim ve Araştırma, Kritik Ham Maddeler, Ulaşım Koridorları, Sağlık Ürünleri Üretimi ve Dijital Altyapı konularında paneller gerçekleştirilecek.

Uraloğlu, daha sonra sırasıyla; THY-Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Etkinliği ve Ulaştırma Koridorları Paneli’ne de katılacak.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Abdulkadir Uraloğlu#Brüksel

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