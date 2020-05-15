MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBrüksel Havayolları uçuşlarına başlayacak
GeriEkonomi Brüksel Havayolları uçuşlarına başlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

Brüksel Havayolları uçuşlarına başlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brüksel Havayolları uçuşlarına başlayacak
Abone Olgoogle-news

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), seferlere 15 Haziran'da başlama planı yapıldığını bildirdi.

Brüksel Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 Mart'tan beri askıya alınan uçuşlara yeniden başlama planı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, seferlere 15 Haziran'da yeniden başlanmasının planlandığı, uçuşların talep ve seyahat kısıtlamalarına göre aşamalı biçimde artacağı kaydedildi.
Almanya, İsviçre, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere seferlerin başlayacağına işaret edilen açıklamada, şirketin yolcu ve mürettebatın sağlığını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alacağı belirtildi.

Brüksel merkezli hava yolu şirketi, salgın öncesinde 48 uçakla 80'in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle