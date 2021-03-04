Brüksel Havayolları, 2020'de 293 milyon euro zarar etti

Brüksel Havayolları'ndan yapılan açıklamada, 2020'nin havacılık sektörü açısından eşi benzeri görülmemiş bir yıl olduğu, salgın ve uygulanan tedbirlerin şirketin mali sonuçlarını ciddi biçimde etkilediği belirtildi. Şirketin 2020 yılı gelirlerinin önceki yıla oranla yüzde 72 azalarak 414 milyon euroya indiği bildirilen açıklamada, yolcu sayısının da yüzde 77 düşerek 2,4 milyona gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, şirketin faaliyet giderlerinin azalan seferlerden dolayı yüzde 53 düşmesine karşın 2020 yılında 293 milyon euro zarar edildiği belirtildi.

Şirketin bu yıl özellikle yaz aylarında kademeli biçimde kapasiteyi artırmayı planladığına işaret edilen açıklamada, havacılık açısından yılın zor geçmesinin beklendiği kaydedildi. Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Belçika hükümetinden destek talep eden Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı. Belçika hükümeti, şirkete 290 milyon euro mali destek sağlamaya karar vermişti. Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları'nın 3 bin 300 çalışanı ve 38 uçağı bulunuyor.