Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulunun gösterge Selic faiz oranını düşürme kararını oy birliğiyle aldı. Ancak analistler, kurun tarihi düşük seviyede bulunması ve ekonomik büyümenin bu yıl hızlanması bekleniyorken, daha fazla faiz indirimine yer olmayabileceğini

söylüyor.