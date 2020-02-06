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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi

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Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek %4.25'e düşürürken, politika yapıcılar ilerde temkinli olunması çağrısı yaptı.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulunun gösterge Selic faiz oranını düşürme kararını oy birliğiyle aldı. Ancak analistler, kurun tarihi düşük seviyede bulunması ve ekonomik büyümenin bu yıl hızlanması bekleniyorken, daha fazla faiz indirimine yer olmayabileceğini
söylüyor.

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