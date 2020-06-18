Brezilya faiz indirdi

Brezilya Merkez Bankası, yaşanabilecek en kötü ekonomik çöküşü önlemek adına politika faizini 75 baz puan düşürerek tarihi dip seviye olan %2.25'e indirdi.



Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik şoku gerekçe göstererek gösterge Selic faiz oranını oy birliğiyle %3'ten %2.25'e düşürdü.



Reuters'ın 38 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 75 baz puanlık faiz indirimi bekleniyordu.