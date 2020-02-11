Brexit ticareti vurmasın

İş dünyasının gündeminde Brexit’ten Türk iş dünyasının nasıl etkileneceği var. Konuyla ilgili olarak Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) kapsamlı bir çalışma yaptığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İlk analizler, Türkiye’nin Brexit sonrasında, ticaretten en fazla negatif etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına işaret ediyor. Zira İngiltere’ye yaptığımız 11 milyar dolarlık ihracatın yüzde 98’i yüzde (0) gümrük vergisine tabi. İngiltere’nin Gümrük Birliğinden çıkışının fiilen uygulanacağı 2021’den itibaren, gümrük vergilerinde bir miktar artış olacak. Ama bundan daha önemlisi şu. Rakibimiz olan özellikle Uzakdoğu’daki ülkelere karşı AB Gümrük Birliği avantajımız sona erecek” dedi.



YENİ VERGİLERLE SÜRECEK



Brexit’ten en kazançlı çıkacak ülkelerin ABD ve Çin olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Arzumuz, İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir serbest ticari anlaşması (STA) yapılması. STA, İngiltere’nin de yararına olacak. Zira İngiltere’den yaptığımız 8 milyar dolarlık ithalatın yarısı Brexit sonrasında ilave gümrük vergisine tabi olacak. Yani İngiltere’nin de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatı bundan zarar görecek. Özetle, ikili ticaretimizin yüzde 70’i bir başka deyişle 14 milyar dolar olumsuz etkilenecek. Kısa vadede durum bu. AB ve İngiltere bir anlaşmaya varmadan önce İngiltere ile ayrı bir ticaret anlaşması yapmamız pek olası görünmüyor. Bu nedenle, Türkiye-İngiltere ikili ticaretinin bir süre daha yeni gümrük vergileriyle süreceği bekleniyor.”



ELEKTRONİK VE MAKİNE



Şu anda, Türkiye’nin İngiltere’ye 10.9 milyar dolar değerinde mal ihraç ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “İngiltere’den ise 7.4 milyar dolar değerinde mal ithal ediyoruz. Türkiye ve İngiltere arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalansa dahi Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının yüzde 55’inde dolaylı rekabet gücü kaybı oluşabilecek. Önümüzdeki dönemde gümrük vergileri doğrudan değişmeyecek olsa da üçüncü ülkelerin gümrük vergileri düşeceği için dolaylı pozisyon kaybı yaşanacak sektörlerin başında 2.7 milyar dolar ihracat kalemiyle elektronik ve makine sektörü geliyor. Elektronik ve makine sektörünü, 739 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim sektörü takip ediyor” diye konuştu.

ÜRÜN BAZINDA ALTERNATİF PAZARLARA BAKILMALI

GEÇİŞ süreci sonrasında rekabet gücünde yaşanabilecek doğrudan ve dolaylı olası kayıpları bertaraf etmek için ürün bazında alternatif pazarlara bakılabileceğini ifade eden Rifat Hİsarcıklıoğlu, “Örneğin, otomobil/ambulans ve karavan için İngiltere pazarına alternatif olarak 6 milyar dolardan fazla talebi olan Fransa, 5.5 milyar dolar talebiyle Belçika-Lüksemburg, 1.2 milyar dolar talebi olan İsveç, 495 milyon dolar talebi olan Slovakya gibi pazarlar öne çıkıyor. Alternatif pazarlarda, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinin öne çıktığı görülüyor.”