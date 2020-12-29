BrexIt sonrası imzalar atılıyor

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşması Brexit sonrası İngiltere’nin Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varması ile birlikte gözler Türkiye’ye dönmüştü. Otoritelerin vurguladığı gibi özellikle otomotiv ihracatı açısından İngiltere-Türkiye arası ticari anlaşma son derece önemli bir noktada. Bu doğrultuda yapılacak anlaşmanın bugün imzalanacağı açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz hafta AB ile İngiltere’nin anlaşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Brexit sonrası yaşanacak gelişmelerin Türkiye için fırsatlar doğurabileceği vurgulanmıştı. Bu doğrultuda yapılacak ticaret anlaşması iki ülke arasındaki ticari bağları daha da kuvvetlendirme ihtimaline sahip.

ŞARTLAR KORUNACAK

İngiltere Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını bugün Türkiye ile imzalayacak. İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi ve “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz” diye konuştu.