Brent petrolün varili 63,01 dolar

Cuma günü 63,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 63,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,02 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin özellikle enerji merkezi konumundaki Teksas eyaletinde, üretimi sekteye uğratan dondurucu soğukların etkisini kaybetmesi sonrası hareketliliğin artması etkili oldu.

Bölgedeki petrol sahalarındaki üretimin başlamasının birkaç gün, büyük ve karmaşık yapıya sahip rafinerilerin eski haline gelmesinin ise birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Aşılama çalışmalarındaki gelişmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük seyreden petrol talebine ilişkin toparlanma umutlarını artırırken, uzmanlar, uzun vadede ABD'deki üretimin salgın öncesi seviyenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun küresel piyasalarda talep ve arzın dengeleneceği algısını güçlendirdiğini kaydetti.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 305'e geriledi. Ülkenin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının ABD'de etkili olan soğuk hava nedeniyle kasım ayından bu yana ilk kez düşmesi de fiyatlardaki artışı destekleyen bir unsur oldu.

ABD'nin destek paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi'nde 26 Şubat'ta oylanması bekleniyor. Destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek hızlı bir şekilde Senato'ya gönderileceği beklentisi de fiyatların yükselişine katkı sağladı. Öte yandan, Kovid-19 salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski piyasalarda tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 63,13 ile 63,56 dolar aralığının direnç, 62,70 ile 62,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.