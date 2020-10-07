Brent petrolün varili 42,18 dolar

Dün 41,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 azalışla 42,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,11 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, Trump'ın Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerini durdurma talimatı vermesiyle düşüşe geçti. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 951 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stoklarda 400 bin varil artış olması yönündeydi. Stoklarda yaşanan beklenenin üzerindeki artış da fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Öte yandan, Norveç'te devam eden grevler nedeniyle bazı sahalarda üretimin kesilmesi, Delta tropik fırtınasının Meksika Körfezi'nde deniz üstü petrol platformları bulunan şirketleri tahliyeye zorlaması da fiyatların aşağı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor. Norveç'te devam eden grevler, Pazartesi günü 6 deniz üstü petrol ve doğal gaz sahasındaki çalışmaların durmasına neden olmuştu. Ülkenin petrol üretiminin yüzde 8 azalmasına neden olan grevlerin, işçilerin maaşları üzerinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda 10 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Meksika Körfezi'ne yaklaşması öngörülen Delta tropik fırtınasının tahliyeye zorladığı enerji şirketleri ise ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sini oluşturuyor. Brent petrolde teknik olarak 42,23 ile 42,46 dolar aralığının direnç, 42 ile 41,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.