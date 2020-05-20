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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 34,80 dolar

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Brent petrolün varili 34,80 dolar
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 35,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 34,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gerileyen petrol talebinin yeniden artması ve üretici ülkelerin petrol kısıntı kararlarının etkilerini göstermesi sebebiyle yükseliş gösteriyor.

Uzmanlar, dünya genelinde aşamalı başlayan karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle ekonomilerin hız kazanacağı beklentilerinin petrolün fiyatlarına artış olarak yansıyacağını belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 35,54 ile 37,10 dolar aralığının direnç, 33,98 ile 32,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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