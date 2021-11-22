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Brent petrolün varil fiyatı 78,76 dolar

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Ekonomianasayfa
Brent petrolün varil fiyatı 78,76 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,76 dolardan işlem görüyor.

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Cuma günü 81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 78,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,97 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, ABD'nin çağrısı üzerine Japonya'nın stratejik petrol rezervlerinden iç piyasaya petrol satışı gerçekleştirebileceğini açıklamasıyla son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, Japonya'nın kendi yasalarına göre rezervlerini yalnızca arz kısıtlamaları veya doğal afetler sırasında piyasaya sürülebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ülkelerin kısıtlamaları yeniden gündeme getirmesi de talep görünümünün zayıflayacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşü destekliyor. Almanya, aşılanmamış olanlar için daha sert kısıtlamalar da dahil olmak üzere bir dizi yeni önlem açıklarken, Avusturya artan vaka sayıları sonrası bugün itibarıyla 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamaya alacağını duyurdu.

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Belçika'da maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirler geri getirilirdi. Hollanda, ülke çapında şiddetli protestolara yol açan üç haftalık kısmi sokağa çıkma yasağına devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 78,98 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 77,72 ile 76,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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