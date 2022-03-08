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Brent petrol nedir, ne demek? Brent petrol fiyatı hakkında detaylar

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Brent petrol nedir, ne demek Brent petrol fiyatı hakkında detaylar

Brent petrol özellikle fiyat artışı dönemlerinde merak ediliyor. Brent petrol, genel olarak piyasaların yakından takip ettiği, dünya petrol piyasasına yön veren yakıttır. Genel olarak ham yakıt için de kullanılmaya başlanan Brent petrol sözcüğü, dünya piyasasına yön vermektedir. Peki, Brent petrol nedir ve Brent petrol fiyatı ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türüdür. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

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Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

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