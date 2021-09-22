Bravo size çocuklar! ‘Robot kol’ ile birinci oldular

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Aydemir KADIOĞLU- İSTANBUL Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 48 öğrencisinin bir araya gelerek kurduğu İTÜ Rover Takımı, 1 yıl boyunca üzerinde çalışarak uzay aracı inşa etti. Bu yıl Polonya’da 7’ncisi düzenlenen European Rover Challenge’a 57 takımla birlikte takılan İTÜ Rover Takımı, tasarladıkları araçla yarışmanın en ilgi çeken takımı oldu. Yüzeyi, Mars’ın volkanik ovasının ‘Elysium Planitia’ adlı parçasından esinlenerek oluşturulan pistte yarışan İTÜ Rover Takımı, robot kol görevinde birinci oldu. Genel kategoride 585.6 puanla alan İTÜ Rover Takımı, genel sıralamada Polonya’nın IMPULS takımının ardından ikinci sırada yer alırken İsviçre’nin EPFL XPLORE takımı da üçüncü oldu. İTÜ Rover Takımı ödül töreninde Türk bayrağını açarak kutlama yaptı.



BAŞARI BURADAN ÇIKTI

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İTÜ Rover Takımı Ayazağa Kampüsü’ndeki atölyelerinin kapısını ilk kez Hürriyet’e açtı. İTÜ Rover Takımı’nın organizasyon lideri Semih Çolakoğlu (22) ve mekanik ekibinde yer alan Hande Erturan (22) çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Jeofizik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Çolakoğlu şunları dedi: “Bir yıl önce 46 kişilik bir ekiple yola çıktık ve herkesin büyük emeği oldu. 2020 yılında Amerika’da düzenlenen ve uluslararası bir başka yarışma olan University Rover Challenge’da da bronz madalya kazanmıştık. Bu çok büyük motivasyon kaynağı oldu. Takımımız bütün mühendislik ve mimarlık fakültelerinden öğrencilerin yer aldığı nadir takımlardan biri. Alt ekiplerimiz mekanik, elektronik, yazılım, bilim ve organizasyon ekibi olarak beşe ayrılıyor. Yazılım ve bilim ekibimiz tasarladığımız aracın beynini oluşturuyor. Elektronik ekibimiz sinir sistemini oluşturuyor. Mekanik ekibimiz iskelet ve kas sistemini oluşturuyor ve organizasyonel planlama ile takım üyeleri aracımıza yarışmalarda derece getiren ruhunu veriyor. Bu yarışmada Alman, İtalyan ve İsviçreli mühendislerden oluşan proje takımları yanında, aslında Türk mühendisliğinin ne denli ön plana çıkabileceğini gümüş madalya ile kanıtlamış olduk. Bu başarımız ile katılacağımız bir sonraki uluslararası yarışmada ülkemize altın madalyayı da getireceğimize inanıyoruz. Dünyada bayrağımızı dalgalandırmak bizler için büyük gurur.“



‘İKİNCİ OLACAKSINIZ DESELER İNANMAZDIM’

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Uçak mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hande Erturan ise projeye ilk başladıklarında ikinciliğin hayalden öteye geçmeyeceğini düşündüğünü belirterek, “Geçen yıl, yani tam bu zamanlarda ben takıma girmek için ödev yapıyordum. Hani bir yıl önce birisi gelse işte ‘Bir yıl sonra Polonya’ya gideceksin, Avrupa’da ikincilik kazanacaksın’ dese inanmazdım. O yüzden çok mutluyum hem de gururluyum. Bütün takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Her yıl Rover takımına alımlar oluyor. Burada insanlardan beklenen asıl şey gerçekten meraklı olması, burada çalışmaya hevesli, uluslararası bir etkiyi yaratmak isteyen insanların takımda bulunmasını istiyoruz. Projeyi planlarken bazen yaşadığımız aksaklıklar oldu. Bunların hepsine hazırladığımız B planıyla ya da o an aldığımız çevik bir kararla müdahale ettik” ifadelerini kullandı.

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ROBOT KOL NE İŞE YARAYACAK

İTÜ Rover Takımı, uzay aracına entegre edilmiş ‘robot kol’ tasarladı. ‘Robot kol’ insan kolu örnek alınarak tasarlandı. Tasarlanan ‘robot kol’ uzay aracına entegre edilerek, gezegenlerin yüzeyinde uzak mesafelere gidip örnekler toplayabilecek. Astronotlar, bu kol sayesinde uzay gemisinden çıkmadan, gezegendeki her şeyi kol sayesinde yapabilecek.

UZAYDA GİBİ

EUROPEAN Rover Challenge’da ekiplerden uzay koşullarında uzaktan kumanda edilebilen bir araç tasarlaması isteniyor. Zemin koşulları da uzay yolculuklarındaki gibi tasarlanıyor. Araçlar engelleri aşma, robot kolla kaldırma, manevra gibi görevleri yapmaya çalışıyor.