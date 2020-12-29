BP Türkiye’nin başına Işıltan geçti

Bir önceki başkan Joe Murphy yerine atanan Tümkan Işıltan, şirketin uzun bir aranın ardından göreve gelen ilk Türk ülke başkanı oldu. İngiltere merkezli şirketin yeni Türkiye ülke başkanı Tümkan Işıltan, 2017 yılından bu yana bp Türkiye Finans Direktörü ve temmuz ayından bu yana ise bp Perakende Operasyonları Direktörü olarak görev yapıyordu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Işıltan; bp’nin Türkiye’deki üst düzey temsilcisi olarak bp stratejilerinin hayata geçmesini sağlacak ve şirketin Türkiye’deki tüm iş kolları adına dış ilişkilerinin yürütülmesini destekleyecek. Işıltan, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Işıltan’ın, ABD’nin Boston şehrinde bulunan Suffolk Üniversitesi’nden finans ve satış, pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. Işıltan evli ve iki çocuk babası.