Bozcaada’da pandemi zammı

Büyük bölümü imara kapalı olan Bozcaada´da, emlakçılar yoğun talebe rağmen satılık emlak bulmakta zorlandıklarını, kiralık iş yeri bulmanın da imkansız hale geldiğini belirtti.



TALEP PATLAMASI

Bozcaada’da emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, talep patlaması nedeniyle emlak fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, “Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor.

Fiyatlar yükseldi ama buna rağmen inanılmaz bir talep var. Herkes daha az insanın olduğu, popülasyonun daha az olduğu kesimlere kaçmak istiyor. Adada en uygun bağ evi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor. Tabi farklı seçenekler var. Yerine, metrekaresine dönümüne göre fiyatlar daha da yükseliyor. Fiyat 2 milyon dolarlara kadar çıkıyor. İleride adada imar izni çıktığında yapılaşma koşullarına uygunluk taşıyan bağ ve tarla gibi yerlerin dönüm fiyatı, manzarası ve yolu varsa 100-150 bin lira arasında değişiyor. Hiçbir şekilde imar alamayacak yerlerin dönümü ise, 50-80 bin lira arasında. İnsanlar bu yerleri, içine bir karavan koyup kullanırım düşüncesiyle alıyor. Şu anda bir tane bile kiralık işletme yok. Ama kiralık yer soran çok. Beni 50 kişi arıyor, kiralık otel ya da restoran için ama bir tane bile yok şu an” dedi.

Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, pandemi nedeniyle emlak fiyatlarının talebe bağlı olarak artığını belirterek, “Bozcaada´da özellikle kiralamak için çok talep var. Kiralayanlar kiraladı, kışı burada geçirenler de var. Şu anda kiralık iş yeri isteyen çok ama maalesef yok. Ev satın almak isteyen de çok oluyor. Bağ evinin fiyatları yerine göre değişiyor. 2 milyon liraya da 2 buçuk milyon liraya da bağ evi var. Talep ve fiyatlar pandemiden dolayı arttı. Otel, pansiyon ve restoran kiralamak için 50 kişi sırada şu an. Pandemi döneminde insanların umudu azalmıştı ama otel ve restoranlar bu yaz iyi iş yaptı. Bu nedenle kiralık iş yeri arayanlar arttı. Şu anda oteline göre yıllık kira 100-150 bin lira arasında. Daha yüksek kira isteyenler de var”dedi.