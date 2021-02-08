BOTAŞ’a ocak ayında ucuz dolar satışı ‘sıfır’

BOTAŞ’ın doğalgaz ödemelerinde piyasaya girerek döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ucuz dolar satışı uygulaması başlattı. 2014 yılının aralık ayında 1 milyar 321 milyon dolar BOTAŞ’a satış yapılarak süreç başlamıştı. MB, BOTAŞ’a yapılan satışı “Enerji İthalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Döviz Satışları” başlığı altında açıklıyor. 2020 yılının ilk ayında 787 milyon dolarlık satış yapılmıştı. Geçen yıl; şubat ayında 1 milyar 275 milyon dolar, martta 847 milyon dolar, nisanda 496 milyon dolar, mayıs ayında 469 milyon dolar, haziran ayında 466 milyon dolarlık satış yapıldı. Temmuz ayında 70 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında 325 milyon dolar, eylül ayında 604, ekimde 479 milyon dolar ve kasım ayında da 97 milyon dolarlık satış yapıldı. Yılın son ayı aralıkta ise 70 milyon dolarlık satış yapıldı. 2020 yılının aralık ayındaki satış tutarı geçmiş yıllara göre düşük kalmıştı.

OCAKTA SIFIRLANDI

2014 yılının aralık ayında 1 milyar 321 milyon dolar, 2015 aralık ayında 664 milyon dolar, 2016 aralık ayında 467 milyon dolar, 2017 yılı aralık ayında 861 milyon dolar, 2018 aralık ayında 193 milyon dolar ve 2019 yılında da 639 milyon dolarlık satış yapılmıştı. İlk sinyali aralık ayında veren MB, 2021 yılının ocak ayında ise hiç satış yapmadı. Tabloda ocak ayının karşısında, “0” rakamı yer aldı.

7 YILDIR İLK KEZ

2014’te başlayan uygulama sonrasında; 2015 yılında 10 milyar 505 milyon dolar, 2016 yılında 5 milyar 84 milyon dolar, 2017 yılında 7 milyar 851 milyon dolar, 2018 yılında da da BOTAŞ’a 7 milyar 699 milyon dolar satıldı. 2019 yılında satış miktarı gerileyerek 6 milyar 456 milyon dolar oldu. 2020 yılındaki toplam satış da 5 milyar 985 milyon dolar oldu. Ancak 2021 yılının başında Ocak ayında ilk defa BOTAŞ’a hiç dolar satışı yapılmadı. 2015 yılının ocak ayında 1 milyar 92 milyon dolar, 2016 ocakta 862 milyon dolar, 2017 yılının ocak ayında 779 milyon dolar, 2018 ocakta 904 milyon dolar, 2019 ocakta 774 milyon dolar ve geçen yılın ocak ayında da 787 milyon dolarlık satış yapılmıştı.

ŞUBAT NE OLACAK?

BOTAŞ’a dolar satışı şubat ayında yüksek seyir izliyor. Geçen yıl şubatta 1 milyar 275 milyon dolarlık satış olmuştu. 2019 yılının şubat ayındaki 938 milyon dolar, 2018 yılının şubat ayındaki 1 milyar 288 milyon dolar ilgili yılın en yüksek satış ayıydı.