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BOTAŞ yüzde 20'lik doğal gaz indirimini açıkladı

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#İndirim
BOTAŞ yüzde 20lik doğal gaz indirimini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 10:37

BOTAŞ, Erdoğan’ın duyurduğu yüzde 20’lik doğal gaz indiriminin uygulamaya başladığını açıkladı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayide kullanılan doğal gazda nisan ayından itibaren yüzde 20 indirime gidilmesi kararının uygulanmaya başladığını açıkladı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarının piyasa şaartları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlendiği ve tüketicilere sunulduğu savunuldu.

Açıklamada, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 2022 Ekim ayına göre, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#İndirim

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