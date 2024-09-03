BOTAŞ ve Shell arasında 10 yıllık LNG anlaşması imzalandı: Yılda 4 milyar metreküp gelecek

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Bayraktar, Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yıllık doğalgazın yarısını LNG gemileri ile alabilecek durumda olduğunu, bu kapsamda dengeli bir tedarik portföyü oluşturmak amacıyla hem komşu ülkelerle hem de uluslararası şirketlerle çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bu anlaşmanın alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonlarıyla bölgesel ve küresel ilave ticaret imkânları sunması bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

‘SOMUTLAŞTIRMAK İSTİYORUZ’

“Gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ’ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğalgaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğalgaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu işbirliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz. İşbirliğimizi hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz.”

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YÜZER PLATFORM AY SONUNDA TÜRKİYE’DE

Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz alanında yaptığı yatırımların arttığına işaret ederek, altyapı yatırımlarıyla yıllık 70-80 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlayabilecek durumda olduklarını söyledi. Singapur’dan yola çıkan yüzer üretim depolama ve tahliye platformunun (FPSO) ay sonunda Türkiye’ye ulaşacağını belirten Bayraktar, “Aktivasyon işlemleri sonrası bu tesis 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası’ndan günlük 4.5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak 10 milyon metreküplük üretim yapacak” dedi.