BOTAŞ sanayicinin doğalgaz fiyatında indirime gitti; elektriğe zam yok, doğalgaza indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğalgazdan elektrik üreten santrallara sattığı gaz fiyatında yüzde 12.5 indirime gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan “2020 Yılı Temmuz Ayı Doğalgaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi”ne göre, konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında değişikliğe gidilmedi. Doğalgazdan elektrik üreten santrallara satılan gazın fiyatında ise yüzde 12.5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı bin 400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9.8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1.400 lira olarak belirlendi. Söz konusu fiyat indirimleri, bugünden itibaren geçerli olacak.

SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI DÖNECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter’dan yaptığı açıklamada, “BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9.7 ila yüzde 12.5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak” dedi.

ELEKTRİĞE 3 AY ZAM BEKLENMİYOR

Doğalgaza indirim açıklamasından sonra elektrik cephesinden de tüketiciyi sevindirecek haber geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dün üç ay boyunca geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Gelecek üç ay elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtiliyor.