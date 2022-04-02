BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: Memnun değiliz ama yapmak zorundaydık

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Doğalgazda, nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44.30 zam yapıldı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, doğalgazda küresel piyasalardan bağımsız hareket etmenin mümkün olmadığını ve fiyatların 12 kat arttığını dile getirerek, yapılan yüzde 35’lik fiyat artışına rağmen devletin vatandaşa olan desteğinin yüzde 70 seviyesinde devam ettiğini söyledi. Özcan, geçen yıl ocakta Avrupa’daki doğalgaz ticaret merkezlerinde 120 dolar mertebesinde olan fiyatların 2022 yılına girerken 1.400 dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Özcan, “Temel faktörlerden biri üretim tarafındaki kısıtlamalar. Diğer taraftan, pandemiden kurtulduktan sonra yaşanan tüketim artışı da söz konusu. Pandemi koşullarında sosyal devlet prensibi doğrultusunda devletimizin attığı çok önemli adımlardan biri de vatandaşlarını bu noktada desteklemek oldu. Burada en fazla desteği gördüğümüz alanlardan biri enerji, enerjinin alt başlığında da doğalgaz” dedi.

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CİDDİ DESTEKLER YAPILIYOR

Özcan, yılda ortalama bin metreküp tüketen bir konutun doğalgaz faturasının yaklaşık 11 bin 800 lira olduğunu, bunun 8 bin 168 lirasını devletin, 3 bin 631 lirasını ise vatandaşın karşıladığını ifade etti. Özcan, şöyle devam etti: “Özellikle Avrupa tarafıyla karşılaştırdığımızda inanılmaz fiyat farklılıkları var. Bugün maalesef üzülerek... Biz de tabii bu fiyat artışından mutlu değiliz, yapmak zorunda mıydık? Evet yapmak zorundaydık. Neticede devletimiz de kendi bütçesini dikkate alarak bu destek programını açıklıyor ve bu doğrultuda fiyat mekanizmalarını ortaya koyuyoruz. Bu fiyat mekanizması kendi içinde uluslararası emtia piyasalarıyla birlikte hareket ediyor. Yapmış olduğumuz fiyat artışlarının hala ciddi destekleri de barındırdığını net bir şekilde ifade edelim. Devletimizin yüzde 76’lık desteği, yüzde 35’lik fiyat artışına rağmen yüzde 70 düzeyinde devam etmektedir.”

AVRUPA’DA CİDDİ BASKI VAR

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Özcan, Hollanda sanal doğalgaz ticaret noktasında nisan fiyatlarının 1.450 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Avrupa’da tüketiciler üzerinde çok ciddi baskılar var. Çok yakın bölgeler itibarıyla baktığımızda Bulgaristan’daki satış fiyatı 17 lira düzeyinde. Bizim 5.5 kat üstümüzde bir fiyatla doğalgaz kullanıyor konutlar. Berlin’de bir metreküp fiyatı 29 lira. Amsterdam doğalgaz ticaretinin en fazla hayat bulduğu merkezdir. Burada 34 lira. Avrupa’da gelir düzeyi farklı evet ama orada bile şu anda tüketiciler ciddi sıkıntı içinde. Her ülke vergiden tutun bireysel anlamda destekleme mekanizmalarıyla aylık enerji destekleme fonları ortaya koyuyorlar. 2023’te yerli gazımızın sisteme girişiyle çok daha farklı olayları konuşacağız” diye konuştu.