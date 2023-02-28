BOTAŞ doğal gaz fiyatını düşürdü

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yayınlanan son bildirime göre, elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış fiyat tarifesi Mart ayında bir önceki aya göre %20 indirim yapıldı ve 12,00000 TL/Sm³ olarak belirlendi.

BOTAŞ, Şubat ayında bir önceki aya göre %16,67 indirim yapmış ve 15,00000 TL/ Sm³ olarak uygulanmaya devam etmesine karar vermişti.

BOTAŞ, tarifenin Ocak ayındaki tarifeyi bir önceki aya göre %12,72 indirim uygulayarak 18,00000 TL/ Sm³ seviyesinden uygulamıştı.

Mart ayı boyunca abone gruplarına uygulanacak tarifeler şu şekilde olacak:

- Yıllık çekiş miktarı 300.000 Smᶟ ve altında olan serbest tüketiciler için 7,124995 TL/ Smᶟ,

- Yıllık çekiş miktarı 300.001 Smᶟ ve üzerinde olan Serbest Tüketiciler için 11,850000 TL/ Smᶟ,

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- OSB Kademe 1: 7,124995 TL/ Smᶟ,

- OSB Kademe 2: 11,850000 TL/ Smᶟ.

BOTAŞ’ın 2023 yılı boyunca uyguladığı elektrik kullanımı amaçlı aylık tarifeler ve değişimler şu şekilde oldu:

OCAK 18,00000 TL/ Sm³ -%12,72

ŞUBAT 15,00000 TL/Sm³ -%16,67

MART 15,00000 TL/Sm³ %-20,00