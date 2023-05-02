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BOTAŞ açıkladı! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 63,63 indirim

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat
BOTAŞ açıkladı Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 63,63 indirim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 08:36

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranında indirim yapıldı.

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BORU Hatları ile Petol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), "2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında indirim yapılmıştır" açıklaması yaptı.

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BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.

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BOTAŞ açıkladı Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 63,63 indirim

 

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat

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