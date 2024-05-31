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BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza zam var mı?

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Zam#BOTAŞ
BOTAŞ açıkladı Doğal gaza zam var mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 09:00

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

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#Doğal Gaz#Zam#BOTAŞ

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