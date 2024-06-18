Boş ev vergisi önlemini anlattı... Gerçek bedel caydırıcı unsur

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Yaptığı çalışmada ülke örneklerini inceleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, “Olası fiyat/kira artışlarından yararlanmak isteyen konut sahiplerinin evlerini boş tutup, kira artışının tavan yaptığı dönemlerde kiraya vererek menfaat sağlamasının önüne geçmek için bir çalışma yürüttüm. Boş konutlardan vergi almak bu konuda önlemlerden biri. Böyle bir çalışmanın bakanlık nezdinde yapıldığını duyuyoruz ama henüz resmi bir açıklama gelmedi. Biz de kendi çalışmamızı anlattık” dedi.

İSPANYA MODELİ

Dünyada örnekleri bulunan boş ev vergisinin İspanya’nın Katalonya bölgesinde tüzel kişilere ait en az iki yıl boş kalan konutlar ile gerçek kişilerin en az iki yıl boş kalan 15 adetten fazla konutları için uygulandığını anlatan Batı, şöyle devam etti:

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“Kanada, Fransa gibi ülkelerde de farklı koşullarda ‘boş ev vergisi’ uygulanıyor. Bizde ise olası bir boş ev vergisinin getirilmesi ilk etapta ne kadar caydırıcı olur sorusuna cevap aramak lazım. Çünkü olası boş ev vergisi o konutun belediyedeki kayıtlı bedeli üzerinden alınacaktır. Halk arasında buna ‘rayiç bedel’ denilse de doğrusu ‘vergi değeri’dir, yani belediyede kayıtlı olan bedeldir. Bizde belediyedeki kayıtlı bedel, yani vergi değeri, gerçek bedelinin çok altında. Zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yönde bir çalışma yapmakta ve gayrimenkullerin satış aşamasında bir ekspertiz raporu alınarak satışın gerçekleşmesini planlamakta. Bu yolla hem gelir/kurumlar vergisi, varsa KDV ve tapu harcı gerçek bedel üzerinden alınarak hazine zararı da azaltılmış olacak. Bir ekspertiz raporu yapılmalı. Evlerin gerçek bedeli saptanmalı. Gerçek bede üzerinden binde ya da onbinde bir oran üzerinden vergi alınırsa ‘boş ev vergisi’ caydırıcı olabilir.”