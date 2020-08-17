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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Borussia Dortmund'da büyük zarar

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Borussia Dortmund'da büyük zarar
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, 30 Haziran'da biten mali yılda 44 milyon avro zarar ettiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da futbol kulüplerinin finansal yapılarına da büyük darbe vuruyor.

Borussia Dortmund, 1 Temmuz 2019'da başlayan ve 30 Haziran 2020'de biten mali yılı için 44 milyon avro zarar açıkladı. Böylece Borussia Dortmund, son 10 yılda ilk defa zarar açıklamış oldu.

Sarı-siyahlı kulübün konsolide gelirleri aynı dönemde 370 milyon avro seviyesinde kalırken, gelirleri mali yılın son çeyreğinde (nisan-haziran) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 düştü.

Kulüp, bir önceki mali yılda 17,4 milyon avro kar elde etmişti.

Alman kulübün müsabakalardan geliri 44,7 milyon avrodan 32,5 milyon avroya gerilerken, reklam gelirleri 96,8 milyon avrodan 98 milyon avroya yükseldi.

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