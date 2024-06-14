Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi

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Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakında TBMM’ye sunulacak. İlgili taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz” ifadelerini kullandı.

REZERVLERDE TARİHİ SEVİYE

Şimşek rezervlerindeki tarihi seviye için de şunları söyledi: “7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146.2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71.5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustos’a göre yüzde 38.4 azaldı, 1.3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16.8 puan artarken, KKM’nin payı 12.9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3.8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.”