Borsaya BBVA dopingi

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İSPANYOL bankacılık devi BBVA’nın Garanti Bankası’nda kendisine ait olmayan hisselerin tamamını istemesi Borsa İstanbul’da adeta doping etkisi yarattı. Bankacılık hisseleri sabah saatlerinde itibaren yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kırarken, BIST 100 endeksi de tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesine ulaştı. Açıklamanın ardından Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1710 puan seviyesine ulaşarak tüm zamanların gün içi rekorunu kırdı. Endeks, gün sonunu yüzde 3.91 değer kazancıyla 1702 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33.5 milyar TL seviyesine ulaştı. 1616 puan seviyesine tırmanan bankacılık endeksi ise yüzde 9.74 değer kazanarak 19 Eylül 2013’ten bu yana en iyi günlük performansını kaydetti. Garanti BBVA’nın hisse fiyatı da yüzde 9.92 artışla 11.63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasa uzmanları ve sektör temsilcileri, BBVA’nın aldığı tarihi kararın yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyacağı güveni olumlu anlamda etkileyeceğini söyledi.

YÜKSELME ŞANSI ARTTI

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Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada,“Türkiye’de hakim hissedarı olan bir grubun bir banka hissesinde ve borsada işlem gören tüm paylarıyla ilgili böyle bir teklifte bulunması elbette pozitif bir durum olurken; iyimserliği de arttırdı. Türk varlıklarının değerlenmesiyle ilgili, Borsa İstanbul’un çok ciddi bir fiyat avantajı olduğunu daha önce de ifade ediyordum. Şimdi gelen bu haber üzerine, gerçekten ‘Türk şirketleri çok mu iskontolu, BBVA bunu yapıyorsa iyi bir şey mi var?’ tadında sorgulamalar artacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Karayazıcı,”1800-2000 bin puan bandını 2022 yılının ilk yarısı içinde BIST 100 endeksinin test etme potansiyeli bulunuyordu. Yaşanan bu gelişme 1800-2000 puan bandı içinde, Borsa İstanbul’un yılın sonuna kadar olan bölümde yükselme şansını görece artırdı” dedi.

TEKLİF 25.6 MİLYAR TL

İspanyol BBVA yönetimi, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi verdi. Kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12.20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirleyen BBVA, söz konusu payların tamamının satın alınması durumunda 25.7 milyar TL ( yaklaşık 2.2 milyar euro) ödeme yapacak. Konuyla ilgili Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada, “Teklifi kabul eden pay sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Garanti BBVA’nın her bir payı için, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına göre yüzde 15’lik bir prime işaret eden 12.20 TL olacaktır. Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25 milyar 697 milyon Türk Lirası (2 milyar 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır” denildi.

TÜRKİYE’YE GÜVEN MESAJI

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TEKLİFLE ilgili görüşlerini paylaşan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır” dedi. BBVA CEO’su Onur Genç ise, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor” değerlendirmesinde bulundu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararının, Türkiye’ye ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte olduğunu belirtti.

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BDDK: YATIRIM İŞTAHI DEVAM EDECEK

BBVA’nın kararıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan da (BDDK) açıklama geldi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben teklifin Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini vurgulayarak, “BDDK olarak bizler, Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısının yabancı yatırımcılar nezdinde oluşturduğu ilgiyi sürekli zinde tutacağını, sektörümüze yönelik yatırım iştahının ekonomimizdeki hızlı çıkış süreci ile paralel olarak kalıcı şekilde aratarak devam edeceğini öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı. Akben, “Son dönemde üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda yürürlüğe girmesini beklediğimiz Dijital Bankacılık düzenlemesinin de ülkemiz bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisini önemli ölçüde destekleyeceğini öngörüyoruz” dedi.