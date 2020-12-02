‘Borsanın halka arzı iki yıl içinde’

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Varlık Fonu ile ilgili gelişmeleri paylaştı. 2021’de yeni bono ihracı sürecine girileceğini, 18-24 ayda bir Varlık Fonu’ndan bono ihracı görüleceğini belirten Sönmez, “2021’de yeni bono ihracı sürecine gireceğiz. Yatırımcı bizi tanıdı. 2021’de daha hızlı bir şekilde finansalları toparlayarak doğru bir pencerede yola çıkacağız. Çünkü Varlık Fonu Hazine kadar olmasa da piyasaya sürekli gelen bir oyuncu olacak. Her 18-24 ayda fonun bir bonosunu göreceksiniz. Altyapısını hazırlamış durumdayız. Bizim için bononun fiyatı ve tutarından daha önemli olan bir şey var. Yatırımcı bazını oluşturmamız lazım” ifadelerini kullandı.

2 MİLYAR DOLAR

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri huzurunda 11 mutabakat metni imzalandığını hatırlatan Sönmez, Bloomberg HT yayınında konuştu. Sönmez, “Bunlardan bir tanesi de Varlık Fonu’nun Katar Yatırım Otoritesi ile imzaladığı mutabakat. 11 mutabakat metninin hiçbirinde tutar açıklanmadı. Mutabakat metinleri bağlayıcı metinler değildir. İşlemin kapanışını ve imzasını pazartesi yaptığımız için hukuken detayları açıklayamıyorduk. Borsanın yüzde 10’unu 200 milyon dolara sattık. 200 milyon dolar pazartesi öğle saatleri itibariyle Varlık Fonu’nun Ziraat Bankası’ndaki hesabına geçti. Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yabancı yatırımcı girişi böylelikle ulaşmış oldu. Borsanın sermaye değeri de 2 milyar dolarlık seviyeye gelmiştir. Bu çok önemli bir yatırım. Borsadaki hisse Varlık Fonu’na devredilen bir hisse değildi. Biz bu hisseyi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) geçici olarak aldık. Katar Yatırım Otoritesi de benzer profildedir. Katar Yatırım Otoritesi yaklaşık 360 milyar dolarlık bir mal varlığına sahiptir. Londra Borsası’nın, Volkswagen’in, Merrill Lynch’in ve buna benzer büyük şirketlerin ortağı. Dünyanın en sofistike finansal yatırımcılarından bir tanesi” dedi.

YÜZDE 51 SINIRI

Varlık Fonu olarak Borsa’nın ana sözleşmesine ‘Varlık Fonu hiçbir şartta yüzde 51’in altına düşmeyecek’ ibaresini koyduklarını belirten Sönmez, “Bu stratejik bir şirket ve hiçbir zaman kontrolü vermeyeceğiz dedik. Bundan dolayı EBRD dedi ki ‘Kamu şirketlerine yatırımımızı sürdüremeyiz.’ Hakan Atilla atamasından dolayı değil kendi iç kuralları gereği EBRD Borsadan çıktı. EBRD hiçbir işleminde rakam açıklamıyor ama şunu söyleyebilirim EBRD’nin payını Katar işlemine kıyasla çok daha düşük bir tutara almıştık. Burada ciddi bir kamu faydası var. Ama bunu ötesinde borsanın içine önemli yatırımcıları getirmek zorundayız. Katar Yatırım Otoritesi bu anlamda önemli bir profil sunuyor, stratejik bir borsa yatırımcısı. Yaptığımız iş Türkiye için önemli bir iştir” diye konuştu.

EN BÜYÜK FİNANSAL YAPILARDAN

Fonun toplam bilanço büyüklüğünün 245 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Zafer Sönmez, “2018-2019 KPMG tarafından ilk defa tam konsolidasyon yapıldı. Toplam bilanço büyüklüğü 2019 yıl sonu itibariyle 245 milyar dolar. Bu rakam Türkiye’deki en büyük holdingin bile 4-5 katı büyüklüğünde. Varlık Fonu’na ithaf edilen kabaca 33 milyar dolarlık da bir sermaye büyüklüğü söz konusu. Burada azınlık payları da var onları saymıyorum. Toplamda 26 milyar dolarlık toplam satış hasılatı var. 2019’da da kabaca 8-9 milyar TL’lik net kâr söz konusu. Böyle bakıldığında devasa bir bilanço. Sadece Türkiye’de değil Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki en büyük finansal yapılardan bir tanesi” dedi.

AT YARIŞI İHALESİ 2021’DE

At yarışlarının kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Zafer Sönmez, “İki lisans orada bize devredildi. Sürecin başlama düdüğüne çok yakınız. Tahminim aralık içerisinde veri odasını açtığımız, 2021’in birinci çeyreğinin sonunda da yetişebilirsek ihalesini yaptığımız bir süreç olacak” diye konuştu.

‘ŞİRKETLER İÇİN HALKA ARZ PENCERESİ AÇILACAKTIR’

Katar yatırımının halka arz yolundaki borsa için çok önemli olduğuna vurgu yapan Zafer Sönmez, “Çünkü halka arza giderken borsa yatırımcısı içeride kim var diye bakar. Varlık Fonu, yönetim kurulunda Katar Yatırım Otoritesi ile birlikte Borsa İstanbul’u halka hazırlayacaktır. Medyada görüyorum borsanın şu kadar nakdi var, fiyat adil değil deniyor. Borsalarda ellerindeki nakde göre değerleme yapılmaz. Borsanın 14-15 milyar doları Takasbank’ta. Bunlar da zaten teminatlarda oluşuyor. Değerleme oradan olmaz, çünkü o yanlış bir referans. Bu tür kurumlarda net kâr ve FAVÖK gibi göstergelerle değerleme yapılır. Borsadaki payımızı 13 FAVÖK çarpanıyla sattık. Borsada 13 çarpanla işlem gören kaç şirketimiz var? Halka arzda bu çarpanların çok daha üzerinden ilerlenecektir. Tahminim 2 yıl içinde borsayı halka arz etmiş olacağız. 2021’de yüzde 4-5 civarında GSYH büyümesiyle kendimizi 2022’ye atabilirsek burada sadece Borsa için değil birçok şirketimiz için halka arz penceresi açılacaktır” ifadelerini kullandı.