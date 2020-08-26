Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 35 milyar liralık net kar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 34 milyar 922 milyon liraya geriledi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2020'nin ilk yarısında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 azaldı.



Böylece 2019'un ilk yarısında 39 milyar 96 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 34 milyar 922 milyon liraya indi.

Bu dönemde, Koç Holding, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, ASELSAN, Halkbank, Turkcell, Enka İnşaat, Türk Telekom ve BİM Birleşik Mağazalar olmak üzere 13 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.



96 ŞİRKETTEN 77'Sİ NET KAR ELDE ETTİ



BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 77'si ilk yarıda net kar elde etti. Kalan 19 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.



Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk yarıda en fazla net kar elde eden 4 milyar 431,2 milyon lirayla koç Holding oldu.

Net karda Koç Holdig'i; 3 milyar 241,4 milyon lirayla VakıfBank, 3 milyar 231,4 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 34,9 milyon lirayla İş Bankası, 2 milyar 896,3 milyon lirayla Akbank, 2 milyar 460,8 milyon lirayla Yapı Kredi, 2 milyar 229,4 milyon lirayla Sabancı Holding, 1 milyar 841,6 milyon lirayla ASELSAN izledi.



Aynı dönemde Halkbank 1 milyar 775,2 milyon liralık, Tukcell 1 milyar 724,4 milyon liralık, Enka İnşaat 1 milyar 684,6 milyon liralık, Türk Telekom 1 milyar 641,2 milyon liralık ve BİM Birleşik Mağazalar 1 milyar 127,8 milyon liralık net kar yazdı.



Bu dönemde en fazla net zararı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması ve yurt içinde alınan önlemlerin etkisiyle uçuşları durma noktasına gelen hava yolu şirketleri yazdı. Bu kapsamda en büyük zararı 4 milyar 257 milyon lirayla THY açıklarken, bu şirketi 2 milyar 450 milyon lirayla Tüpraş, 1 milyar 328,6 milyon lirayla Pegasus ve 1 milyar 70,8 milyon lirayla da TAV Havalimanları takip etti.



KAR ARTIŞINDA LİDERLİK KOÇ HOLDİNG'DE



Net karını, bu yılın ocak-haziran döneminde 2019'un aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Koç Holding oldu. Holding, 2019'un ilk yarısında 2 milyar 204,8 milyon lira düzeyinde bulunan karını 2020'nin aynı döneminde 4 milyar 431,2 milyon liraya ulaştırarak 2 milyar 226,4 milyon liralık bir artış elde etti.



İlk yarıda net kar artışında Koç Holding'in ardından VakıfBank ve Halkbank geldi. Geçen bir yıllık sürede net kar VakıfBank'ta 1 milyar 18,8 milyon liradan 3 milyar 241,4 milyon liraya, Halk Bankası'nda 615,4 milyon liradan 1 milyar 775,2 milyon liraya çıktı.



Öte yandan bu yılın ilk yarısında 43 şirketin net karında 2019'un aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Türk Hava Yolları oldu. Şirketin geçen yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 120 milyon lira olan zararı, 2020'nin ilk yarısında 4 milyar 257 milyon liraya çıktı.



Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk üç sırayı Vestel, Türk Traktör ve Güneş Sigorta'nın aldığı görüldü. Yaklaşık olarak net kar Vestel'de 17, Türk Traktör'de 8 ve Güneş Sigorta'fa 6 katına çıktı.



İLK 10'DA 3 ŞİRKET DEĞİŞTİ



Net kar büyüklüğü açısından 2019'un ocak-haziran döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk yarısında da listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Turkcell ve İskenderun Demir Çelik 2019'un ilk yarısında en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.



Bu yılın ilk yarısında söz konusu listeden Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve İskenderun Demir Çelik çıkarken, bu şirketlerin yerine ASELSAN, VakıfBank ve Halkbank girdi.