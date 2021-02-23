Borsadaki sert düşüşün sebebi ne? Uzmanlar yorumladı...

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul kar realizasyonlarına sahne oluyor. Daha çok yabancıların satışa geçtiği görülen Borsa İstanbul’da 20 günlük hareketli ortalama aşağı doğru kuruldu.

Dolar kurundaki hafif yükseliş de Borsa İstanbul’daki satışların sebepleri arasında yer alıyor. Tüm bunların yanında bir süredir gerçekleşen yükseliş yerini kar realizasyonuna da bırakmaya başladı. Satışların hızlanmasında bir diğer etken ise devre kesicilerin üst üste çalışması ve panik ortamı yaratmasından kaynaklandı.

Güne 1558 puandan başlayan Borsa İstanbul sert satışlarla birlikte yüzde 1.43 oranında düşüşle 1528 puan seviyesine geriledi.

Küresel borsalarda da satış hareketi görülmeye başlandı. Avrupa borsalarına bakıldığında Dax yüzde 1,30 oranında kayba yöneldi. FTSE 100 ve CAC’da da hafif düşüşler mevcut.

ENVER ERKAN – TERA MENKUL

BIST-100 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı doğru kırıyor. Yabancı satışları da piyasada mevcut. Fiyatı son zamanlarda çok yükselmiş olan yan hisselerde, ana hisselere göre daha fazla satış var. Devre kesicilerin çalışması panik satışları da tetikliyor. BIST-30, BIST-100’den daha az düşüyor. BIST-100 dışı düşüş daha fazla gerçekleşiyor. Yurt dışında ABD 10 yıllıklarındaki artış gelişen piyasaları zorluyor. Dolar/TL de bu nedenle 7 liranın üzerinde tutunuyor. Endeks 1575 puan civarlarında daha yukarı gitme konusunda zorlanıyordu. Satışlar gelmiş oldu.

EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM

Küresel piyasalardaki görünüm bozulmaya başladı. Sabah saatlerinde, risk iştahı toparlanmaya çalışıyordu. ABD vadelileri ve Asya piyasalarında alıcılı seyirler izlenirken, Borsa İstanbul’da güne artıda başlamıştı. Ancak Borsa’da gün içi kayıplar %1’i aşarken, Bankacılık endeksi %1’e yakın ekside, Sınai ve Holding endekslerinde ise kayıplar %2’yi bulmuş durumda. Öncelikle yeni bir gelişmenin bulunmadığını gözlemliyorum. Son dönemde, yerli yatırımcının alımlarda desteğini gören Borsa, gün içi satışlarda da yabancıların çıkışından etkileniyordu. Bugünkü satışlarda da yine yabancının etkisi olduğu görülüyor. ABD vadelileri, Avrupa endekslerinde de satıcılı seyirler dikkat çekmekte. Aslında, piyasada riskler sürüyor. En önemlisi, dünya salgınla mücadeleye devam ediyor. Aşılama başlamış olabilir ancak hala virüsün önüne geçilemiyor olması, dünyanın tam olarak normalleşmesini zorlaştırıyor. Bu durumda ekonomideki çarklarında dönmesini engelliyor. Dolayısıyla, Merkez Bankaları, likidite bolluğu yaratırken, destekleyici politikalarına devam edeceklerinin altını çiziyorlar. Diğer yandan, teşvik paketleri de bu dönemde önem kazanmış durumda. ABD’de Biden hükümetinin hala 1,9 Trilyon Dolarlık paketi hayata geçirmekte zorlanması, piyasaları baskılıyor. Bu durumda da zaman zaman satışları tetiklediğini düşünüyorum. Son günlerde konuştuğumuz bir diğer gündem ise ABD tahvil faizi ve enflasyon karmaşası. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri gündeme getirdiği gibi, St. Louis Fed Başkanı Bullard’da kısa vadede enflasyonun toparlanabileceğini belirtmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine neden olurken, Dolarda da güçlenme sinyalleri başladı. Şu anki tabloya bakıyorum, Dolar ve ABD tahvil faizinde pozitif bir görünüm var. Bu görünüm devam ederse, ilerleyen günlerde hisse senetlerinden çıkışlar daha da hızlanabilir. Dolayısıyla bizde dışarıdan negatif etkilenebiliriz ve Borsa İstanbul’da da satışların sürmesine neden olabilir. Kısacası, piyasadaki dinamikler sürekli değişiklik gösterdiği için endeks için net olarak yükseliş ivmesi güçleniyor diyemiyoruz. Teknik olarak, 1540 izlediğim ara destek, direnç konumunda ve bugün bu seviyenin altında bir kapanış gerçekleşirse, satışların daha da derinleşmesine neden olabilir. Psikolojik destek noktamız, 1500 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeye kadar satışların karşılanması yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ancak endeks için ben yeniden yükselişin başladığını söyleyebilmem adına 1574-1582 direnç noktalarının aşılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten 1582 zirve seviyemiz. Dolayısıyla endeks bu dirençlere doğru son günlerde yoruluyor ve yerini satışlara bırakıyordu. Bu nedenle, endekste kısa vadede çok güçlü bir yorum getiremiyorum. Dışarıdaki görünümü yakından izlemeye devam etmeliyiz.