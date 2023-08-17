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Borsadaki iki şirketin ünvanı değişiyor

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Şirket#Ünvan
Borsadaki iki şirketin ünvanı değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:23

Sermaye Piyasası Kurulu, Borusan Mannesmann ve İdeal Finansal Teknolojiler'in ünvan değişikliğiyle ilgili tadil tasarısına uygun görüş verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin esas sözleşmesinin “Şirket’in Unvanı” başlıklı 2’nci maddesinde "Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olan Şirket'in ticaret ünvanının "Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER'İN DE ÜNVANI DEĞİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu, İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ'nin esas sözleşmesinin “Ünvan” başlıklı 3’üncü maddesinde "İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi" olan Şirket'in ticaret ünvanının "Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebini olumlu karşıladı.

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#Borsa İstanbul#Şirket#Ünvan

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