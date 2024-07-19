Borsada yeni rekor

Haberin Devamı

Endeks, dün güne önceki kapanışa göre 60.33 puan ve yüzde 0.54 yükselişle rekor seviye olan 11 bin 194,41 puandan başladı. Günün ilk yarısında 11 bin 252,11 puanla rekor tazeleyen endeks, günü ise yüzde 0.05 yükselişle 11 bin 139 puandan tamamladı.

BEKLENİYORDU

Son haftalarda borsada bir taraftan yön arayışı sürerken, diğer taraftan piyasada ilerleyen döneme ilişkin yukarı yönlü beklentiler devam ediyordu. Konuyla ilgili geçen hafta Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin ilerleyen günlerde yeni zirve denemeleri yapmasının beklendiğini anlatmıştı. Bu beklentilerde etkili olan nedenler şöyle öne çıkıyor: Enflasyonda düşüş sürecinin başlayıp dezenflasyon sürecine girilmesi, gerek ekonomi yönetiminden gerek Merkez Bankası’ndan uygulanan politikalara yönelik kararlılık mesajının verilmeye devam edilmesi, CDS’te yaşanan gerileme, yabancı yatırımcı ilgisinin devam edeceğine yönelik tahminler ve Türkiye’nin kredi notunda yeni artış beklentileri.

ECB PAS GEÇTİ

Haberin Devamı

Öte yandan, dün küresel pay piyasalarında ise teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendi. Dün ayrıca gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarına çevrilmişti.

Dün faiz kararını açıklayan ECB, beklentilere paralel olarak mevduat faizini yüzde 3.75 seviyesinde sabit bıraktı. Banka refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4.25, 3.75 ve 4.50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomistler, temmuzda faizlerin sabit bırakılmasını, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini açıkladı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda ayında beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 2.5 seviyesinde belirlemişti. Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2.9 seviyesinde ölçülmüştü.

LAGARDE’DAN ENFLASYON VURGUSU

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından açıklamalarda bulundu. Lagarde’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Yurtiçi fiyat baskıları hâlâ yüksek, bu yüzden enflasyon yükseldi ve manşet enflasyon, hedefimizden yüksek olmaya devam edecek. Orta vadeli enflasyon hedefimize hızlı bir şekilde ulaşmalıyız.

Haberin Devamı

* Ücretler tarafında beklenmedik bir artış olduğunda enflasyonda yukarı yönlü bir gidiş olabilir.

* Enflasyonu yüzde 2’lik orta vadeli hedefe döndürme konusunda kararlıyız.

* Hedefe ulaşana kadar kısıtlayıcı olmaya devam edeceğiz. Toplantıdan toplantıya yaklaşımımızı sürdüreceğiz.

* Elimize ulaşan veriler daha önceki değerlemelerimizi destekliyor. Sıkılığın kararını verirken verilere bağlı kalmaya devam edeceğiz. Euro Bölgesi ekonomisi 2. çeyrekte 1. çeyreğe göre daha yavaş büyüdü.

* Toparlanmanın tüketim tarafından desteklenmesini bekliyoruz, iş gücü piyasası dayanıklı.

* Veriye dayalı yaklaşımımızı sürdüreceğiz ve faiz oranı kararlarımız enflasyon dinamiklerine bağlı olacak. Temel enflasyona ve parasal politikaların gücüne bağlı olarak karar verilecek. Belirli bir yol öngörmüyoruz. Tüm araçları kullanma konusunda hazır olarak bekliyoruz.

Haberin Devamı

* Eylül toplantısı için tüm verilere bakarak karar vereceğiz. Faiz için önceden bir patika sunmamaya kararlıyız.

* ABD’deki siyasi gelişmeler ve sonuçları konusunda spekülasyonda bulunmayacağım. ABD’de yaşanan gelişmelerin Euro Bölgesi ekonomisine etkilerini izlemeye devam edeceğiz.