Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonun altına indi

Haberin Devamı

MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 14 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 489 bin 916 kişi birden azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 309 bin 680 seviyesinden 7 milyon 819 bin 764’e geriledi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 13.56 trilyon TL’den 14.03 trilyon TL’ye yükseldi.

Yatırımcı sayısındaki önceki rekor Ekim 2023’te 8 milyon 573 bin 476 kişi ile kaydedilmişti.

İLGİ FONLARA KAYDI

Öte yandan, fon yatırımcısı sayısındaki artış ise sürüyor. MKK verilerine göre, 7 haziran ile biten haftada 5 milyon 18 bin 308 kişiye ulaşarak ilk kez 5 milyon barajını aşan fon yatırımcısı sayısı, 14 Haziran ile biten haftada 5 milyon 23 bin 77 kişiye yükseldi.