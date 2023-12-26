Borsada satış baskısı sürüyor

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Önceki haftalarda pozitif ayrışan BIST Bankacılık Endeksi’nde de (XBANK) benzer oranlarda bir kayıp var. Bu endeks, günü 8 bin 818.90 puandan tamamladı. Bu da yüzde 3.71’lik kayıp anlamına geliyor.

Bu düşüşte öne çıkan önemli nedenlerden biri, yüksek mevduat faizlerinin borsaya yeni girişleri engellemesi olarak gösteriliyor. Yılın son haftasına girilmesinden dolayı yurtdışı piyasaların Noel tatilinde olması ve içerideki kurumsal yatırımcılar tarafında oldukça düşük bir işlem hacminin gerçekleşmesi ise ikinci neden. Üçüncü olarak da Gübre Fabrikaları hisselerinde son bir haftada yaşanan kaybın BIST 100 endeksini aşağı çektiği üzerinde duruluyor.

GÜBRE ETKİSİ

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Bu hissenin BIST-100’deki oranı yüzde 1 civarında olsa da yüzde 40’lık düşüşün etkisi yüzde 4’e yakın oldu” dedi.

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Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci ise, “Mevduat faizi yüksek, yatırımcı elinde parası varsa borsaya girmeyi istemiyor. Yurtdışı piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı. Bu da yurt içinde kurumsal yatırımcıların işlemleri devreden çıktığından dolayı oldukça düşük bir işlem hacmi var” diye konuştu.