Borsada rekor serisine devam

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Bu hafta tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak rekor kıran Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, rekor serisine devam ediyor.

Dün güne yüzde 0.51 yükselişle 10 bin 97,39 puandan başlayan endeks, günün ilk yarısında 10 bin 204,79 puanla rekor tazeledi. Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1.28 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1.25 değer kazandı. BIST 100 endeksi günü ise yüzde 1.62 yükselişle 10 bin 208 puandan tamamladı. Böylece, borsada teknik yönde yukarı yönlü eğilim devam etmiş oldu.

BIST 100 endeksi haftaya rekorla başlamasının ardından 29 Nisan’da 10 bin puanı görerek kritik eşiği aşmış; Hürriyet’e konuşan uzmanlar ise endeksin 9 bin 750 puanın üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketine devam edeceğini; yaz aylarında da endeksin 12 bin puana ulaşma potansiyeli olduğunu aktarmıştı.

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Ayrıca, bugün nisan ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin borsa üzerinde baskı yaratabileceği ihtimalleri de dikkate alınıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin bu akşam yayınlayacağı Türkiye raporunun piyasa üzerindeki etkileri ise pazartesi günü görülecek.



FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMKİNLİ MESAJ

Küresel piyasalara ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararı damga vurdu. Fed, önceki günkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 23 yılın zirvesinde sabit tutma kararı aldı. Karar, oybirliği ile alındı.

“Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz” mesajı veren Fed Başkanı Jerome Powell, “Enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geriledi ancak hala çok yüksek” dedi. “Fed yetkilileri yüksek enflasyonun yarattığı zorlukların farkında. Bu yıl gelen enflasyon verileri beklenenden yüksek” diyen Powell, “Enflasyonun düşeceğine güveniyoruz ancak bu büyük olasılıkla önceden beklenenden daha uzun sürecek” diye konuştu. Powell’ın faiz indirimine yönelik şu açıklamaları dikkat çekti: “Şu an çok erken ve çok fazla bir faiz indirimi, enflasyondaki beklentileri bozabilir. Geç veya az faiz adımı ise ekonomik faaliyetleri sıkıntıya sokabilir. Bir sonraki politika adımının bir artırım olması pek mümkün değil. Politikanın enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefine çekecek kadar sıkı olduğuna inanıyoruz. İşgücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama ise faiz indirimlerini ateşleyebilir.”

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PİYASANIN İLK TEPKİSİ

Powell’ın konuşmasının ardından altın fiyatları ilk etapta yükseldi. Fed kararı öncesinde 2 bin 297 dolar olan ons altın, kararın ardından 2 bin 313 dolara kadar çıktı. Yurtiçinde ons altın dolar/TL kuru ile belirlenen gram altın ise karar sonrasında 2 bin 418 TL’ye kadar yükseldi. Dün ise altının ons fiyatı yüzde 0.2 azalışla 2 bin 314 dolardan işlem görürken; gram altın da güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 408 lira seviyesinde işlem gördü.

Ayrıca, Fed kararları sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 4.871’e gerilerken; Bitcoin 58 bin dolardan 58 bin 920 dolara yükseldi.