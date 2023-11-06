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Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye giriyor

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Piyasa#Fiyat Adımı
Borsada parası olanlar dikkat Yeni sistem devreye giriyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:04

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasasıaraçlarındagerçekleşenişlemleresnasındauyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcılarınkotasyongirişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

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Buna göre:

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında
geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.

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Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat seviyesi (TL)Fiyat adımı (TL)
0,01-19,990,01
20-49,990,02
50-99,990,05
100-249,990,10
250-499,990,25
500-999,990,50
1.000-2.499,991,00
2.500 ve üzeri2,50

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)
0,01-49,990,01
50-99,990,02
100-249,990,05
250-499,990,10
500-999,990,25
1.000-2.499,990,50
2.500 ve üzeri1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Seviyesi (TL)Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
0,01-1,006
1,01-2,508
2,51-10,0010
10,01 ve üzeri%1

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.

 

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#Borsa İstanbul#Piyasa#Fiyat Adımı

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