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Borsada iki haftada 1.1 milyar dolarlık satış

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#TCMB#KKM#BDDK
Borsada iki haftada 1.1 milyar dolarlık satış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri, borsada yabancı çıkışının hızlandığını ortaya koydu.

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TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 541 milyon dolar tahvil aldı. Önceki hafta bu rakam 94 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Yerel seçimlerden bu yana bakıldığında tahvil tarafında 8 milyar doları aşan giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta ise 543 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancılar önceki haftada da 529 milyon dolarlık hisse satmıştı.

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Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlar 26.5 milyar TL geriledi. Böylelikle bir önceki haftaya göre düşüş hızında yavaşlama dikkat çekti. Son gelişmeyle birlikte kur korumalı mevduat toplamı 2.1 trilyon TL olarak kaydedildi. Kur korumalı mevduatlarda düşüş hızında yavaşlama görülürken ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatlara karşı önlemler planlamaya devam ediyor.

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#TCMB#KKM#BDDK

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