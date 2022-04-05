Borsada yeni rekorlar görülür mü? Bu sektör hisselerine dikkat

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Küresel piyasaların en önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olurken; Buça görüntüleri sonrası ABD ve Avrupa Rusya’ya yeni yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Bu gelişmeler sonrası dünya borsalarında dalgalanma yaşanırken; Borsa İstanbul küresel endekslerden pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Ukrayna savaşının dışında, küresel enflasyonist baskı ve ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere majör merkez bankalarının para politikalarına yönelik kararlar piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, dün günü 2 bin 311 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin gün içi tarihi rekoru ise, 17 Aralık 2021 tarihinde 2 bin 406 puana yükselerek kırılmıştı. 2021 yılını rekorlara geçiren Borsa İstanbul için uzmanlar, 2022 yılında da yeni rekorların gelmeyi sürdüreceği görüşünde birleşiyor.

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Borsa İstanbul, 2022 yılının birinci çeyreğini yaklaşık yüzde 20 yükselişle tamamladı. Yılın ilk çeyreğinin öne çıkan sektörleri ise; Ulaştırma, Madencilik, Enerji ve Kimya oldu. Borsa İstanbul yatırımcılar için cazibesini korurken; yılın geri kalanında hangi sektör ve şirketlerin öne çıkabileceğini piyasanın uzman ismi Tuncay Turşucu ile konuştuk.

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Turşucu, doğru sektör ve hisse seçimiyle ilgili olarak yatırımcılara “Hisse senedi piyasaları seçici olmanız gereken bir piyasadır ve araştırma analizlere önem verilmesi gerekmektedir. Sektörde pek çok araştırma raporu yıla girerken ya da ocak ayında yükselen sektörlere yönelik pozitif raporlar yayınlamaktaydı. Okuyan, araştıran yatırımcılar her zaman olduğu gibi ciddi getiriler elde etti” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,44 yükselişle 2 bin 321 puandan başladı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 2 bin 313 puanı, en yüksek ise 2 bin 336 puanı görürken; saat 14:40 itibarıyla yüzde 1,08 yükselişle 2 bin 336 puandan işlem görüyor.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,72 oranında yükselişle 1827 puanda bulunurken; holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kazancında hareket ediyor. Sektör endeksleri arasında en fazla ulaştırma endeksi kazandırırken; şu dakikalarda yüzde 2.63 yükselişte...

Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışlarını ve ABD ve Avrupa'dan gelebilecek olası yeni yaptırım kararlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

BORSADA SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR

Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu





2022 yılına girerken enflasyon gündemi yoğun bir şekilde konuşuluyordu. Borsa açısından ben dahil pek çok uzman hisse senedi piyasalarının enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olacağını belirtmiştik. Yılın ilk çeyreği bittiğinde ortaya çıkan rakamlar bu görüşü doğrular nitelikte oluştu. Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100 endeksi) yılın ilk çeyreğinde yüzde 20.4 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde TÜFE yüzde 22.8 oldu.

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BORSA ENFLASYONA KARŞI KORUNMA ARACI

Yine aynı rakamlara son bir yıl için bakarsak farklı bir sonuçla karşılaşmıyoruz. BIST100 endeksi Mart 2021-2022 döneminde yüzde 60.4 artış kaydederken, aynı dönemde enflasyon yüzde 61.14 oldu. Söz konusu rakamlar hisse senedi piyasalarının enflasyona karşı önemli bir korunma aracı görevini yerine getirdiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönem içinde aynı performansın devam etmesini bekliyorum. Buna paralel 2022 yılında BIST100 endeksinin daha yukarı seviyeleri görebileceğini ve yeni rekor seviyelere ulaşacağı yönündeki beklentimi koruyorum.

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BU SEKTÖRLER CİDDİ REEL GETİRİ SUNDU

Endeks bazında performans enflasyona karşı güçlü dururken elbette hisse ve sektör bazında çok daha farklı sonuçlar alıyoruz ve hisse seçimini doğru yapan yatırımcıların söz konusu dönemde ciddi reel getiriler elde ettiğini görmekteyiz. Yılın ilk çeyreğinde Ulaştırma endeksi yüzde 51.7 yükselirken, Madencilik endeksi yüzde 43.1 yükseldi. Bunu Banka dışı likit 10 hisse endeksi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Enerji ve Kimya sektörleri izledi. Bu sektörler yılın ilk çeyreğinde endeksi domine ederken, yatırımcılarına ciddi reel getiriler sundu. Buna karşın Sigorta sektörü, Spor hisseleri, Turizm ve Yatırım Ortaklığı hisseleri ise yılın ilk çeyreğini düşüşle tamamladı ve yatırımcısına negatif reel getiri sundu. Hisse senedi piyasaları seçici olmanız gereken bir piyasadır ve araştırma analizlere önem verilmesi gerekmektedir. Sektörde pek çok araştırma raporu yıla girerken ya da ocak ayında yükselen sektörlere yönelik pozitif raporlar yayınlamaktaydı. Okuyan, araştıran yatırımcılar her zaman olduğu gibi ciddi getiriler elde etti.

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2022 yılının geri kalanında BIST100 endeksindeki pozitif görünümün devam etmesini ve hareketin daha çok büyük şirketlerde yoğunlaşmayı sürdüreceğini bekliyorum. Petrol ve petrokimya sektörü, Enerji sektörü, Demir Çelik şirketleri ve Gıda Perakendecisi şirketlerde güçlü 3 aylık bilançolar bekliyorum. Bunlara ek olarak Ulaştırma-Havacılık ve GYO hisselerindeki pozitif seyirlerde devam edebilir. Ayrıca şirket özelinde ihracatı yüksek, maliyetlerini iyi yönetebilen ve maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtabilen şirketlerde yine başarılı sonuçlar alacağız. Söz konusu sektör hisseleri zaten BIST100 endeksi üzerinde ağırlığı olan hisseler olması nedeni ile bu hisselerdeki performans endeksi yukarı itmeye devam edecektir.

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