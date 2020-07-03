Borsada çeyrek rekoru

Borsa İstanbul, 2020 ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyrek performansını sergiledi. Borsa İstanbul’da, ocakta rekor seviyeye yükselen BIST 100 endeksi, koronavirüs salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, küresel bazda merkez bankalarının ve hükümetlerin trilyonlarca dolarlık önlemler almasına sebep oldu. Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük çoğunluğu henüz salgın öncesi seviyelerin oldukça uzağında yer alırken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.

TARİHİ YÜKSELİŞ

BIST 100 endeksi, Ocak 2020’de rekor seviye olan 124.536 puana çıkmasının ardından koronavirüs salgının etkisiyle 81.936 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı. Yılın ikinci çeyreğinde 89.643 puandan 116.524 puana çıkan BIST 100 endeksinde, bu dönemde kaydedilen yaklaşık yüzde 30’luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü değer kazancına işaret etti. BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında ise yüzde 1.84 değer kazanarak, dünya borsaları arasında bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olurken, işlem hacmi yatırımcı sayılarında da rekor üzerine rekor kırdı.

1.5 MİLYON YATIRIMCI

BIST 100 endeksi, haziranda en yüksek 116.970,70 puanı görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında 116.524,80 seviyesinden yılın ilk yarısını tamamlarken, aylık bazda ise yüzde 10.43’lük artış kaydetti. Analistler, BIST 100’de yaşanan yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ve “üreterek büyüyen Türkiye” hikayesinin en önemli etkenler olduğunu kaydetti. Bu gelişmelerle, pay piyasalarında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 100’den fazla artarak 343 binden 790 bine ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı da 1.5 milyonu aştı.

TÜRKİYE’YE GÜVEN ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borsadaki yükselişi değerlendirdi. Türkiye’ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, Twitter hesabından, “Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ CARİ DENGE’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracat verileriyle ilgili olarak da Twitter’dan açıklama yaptı. Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “İhracatımız haziranda aylık bazda yüzde 35.13, yıllık bazda ise yüzde 15.77 arttı. Mayısta yüzde 74.5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.6’ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92.8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır.”

BORSA NASIL POZİTİF AYRIŞTI

Borsa İstanbul’un pozitif ayrışma sürecinin birçok sebebi olduğunu kaydeden AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, “Ekonomi yönetimi tarafından teşvikler verilirken, fiyat ve finansal istikrarın korunması adına gösterilen hassasiyet, TCMB’nin faiz indirimleri yaparak üretim hikayesine dolaylı destek vermesi ve son toplantısında istikrara dönük mesajlar vermesi Borsa İstanbul’un pozitif ayrışma sürecinde belirleyici oldu. Endekste TL bazlı grafikler yanında dolar bazlı grafiklerde görülen görece ucuzluk, bankacılık sektörünün son düzlükte aktif rasyosundaki düzenleme ve Halkbank ile ilgili oluşan iyimser beklentiler de BIST 100 endeksine destek verdi” diye konuştu.